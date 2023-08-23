Паническая «могилизация» в Киеве. Хватают в ЗАГСах и хостелах

Сегодня мы расскажем о том, как происходит зеленковская «могилизация» в украинской столице. Мы попросили наших киевских респондентов уделить внимание этой теме и поделиться впечатлениями, если они станут свидетелями ситуаций, связанных с ней.

Только предварительно напомним, что хунта в панике, ибо не знает, что придумать, чтобы увеличить количество отправляемого ею на убой «пушечного мяса». И потому готова использовать любые циничные и беззаконные методы для его пополнения.

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А также о том, что число желающих «откосить» от бойни растет не по дням, а по часам. Согласно недавней публикации американского издания Financial Times, на украинских КПП было задержано количество уклонистов, эквивалентное пяти бригадам ВСУ за все время СВО. 13 600 человек поймали при попытке пересечь границу за пределами КПП, еще 6 100 были арестованы за использование поддельных документов на кордоне. И это далеко не полные цифры.

Те, кто имеет деньги, пытается избежать призыва при помощи взяток. Их размеры зашкаливают – по данным той же Financial Times, общая сумма «хабарей» составила более $100 млн (недаром ведь Зеленский в истерике распорядился уволить всех военкомов). Массово покупаются справки в психбольницах и диспансерах. Дело выгодное и безопасное: попробуй докажи, что пациент не «свихнутый». В соцсетях гуляют контакты нужных психиатров, замаскированные под «оказание помощи тем, кто желает поправить нервы во время войны»…

Впрочем, оно и понятно: кому охота идти на погибель, да еще в совершенно скотских условиях содержания. А то, что условия скотские, подтверждают многие новобранцы, их родственники и знакомые.

Вот что, например, рассказал нам православный русский киевлянин Николай:

«У моей знакомой, прихожанки Лавры, забрали на войну сына. Не дали ни обмундирования, ни белья, ничего. Даже, простите, трусов. Если бы мать не собрала ему вещи, ходил бы как полный оборванец. Лишь спустя две недели удалось собрать деньги и купить ему военную форму. А ведь таких ребят там – очень много, и не у всех имеются родители, способные оплатить им обмундирование. Так и воюют, как голодранцы»…

Николай также поведал об ужасающем случае, когда парня, больного проказой (!), подбросили к одному из больничных храмов. Вся кожа его была в лепре – до такого состояния его довели ВСУшные «отцы-командиры». Подкатила военная машина, и из нее выбросили человека. Священник исповедовал его и передал врачам. Те пришли в ужас, потому что проказа – страшное заболевание, которое давно считалось побежденным, как холера или чума. И таких больных в стане ВСУ очень много – пусть не с проказой, но с другими, не менее жуткими хворями. Например, СПИДом. По сообщениям СМИ, именно СПИДом был болен трансгендер, приехавший во Львов и побитый там местными «побратимами»…

А теперь снова дадим слово нашим респондентам, проживающим в разных районах Главхутора. Это русские киевляне Иннокентий, Андрей и Олег. А также «украинский эксперт по алкоголю» Мыкола (он просит так его называть, подчеркивая, что он – «хотя и хохол, но за правду»).

Иннокентий (Днепровский район):

«В нашем дворе есть детская площадка. Обычно там мамаши с колясками гуляют, и старики со старухами иногда посиживают. Но недавно услышали мы с женой из окна веселые вопли, ржание и удары по мячу. Выглянули. Оказывается, трое парней лет по 18-20 затеяли играть в волейбол. Явные мажоры с «отмазкой» от армии – другие молодые люди стараются не привлекать к себе особого внимания… Мяч летает по площадке, выскакивает за пределы, бьет по припаркованным машинам – им наплевать. Пьют себе пиво, курят, кидают окурки. Как мы поняли, до этого они праздновали день рождения своего приятеля из соседнего дома – оттуда в течение нескольких часов доносились веселые возгласы и музыка. А теперь вот решили поразмяться… Сам именинник стоял на балконе, наблюдал за ними – мы наглядно его знаем, воспитанный, здоровается… Дружки звали его поиграть, но он не решался. А они все уговаривали: мол, не дрейфь, ничего тебе с нами не будет, никто тебе повестку не всучит. А он все боялся: слишком много шума было во дворе, к тому же, по домам уже начали довольно часто шастать рекрутеры, недавно в соседнем дворе среди бела дня «оформили» 45-летнего мужчину, вернувшегося с рыбалки. Но, в конце концов, они его уговорили, он и вышел… А вскоре подкатил раскрашенный «джип», и «мальчика забрили». Причем мажоров действительно не тронули, прочли какие-то ксивы и отпустили. Вы бы слышали, как его мать причитала»…

Андрей (Печерский район):

«Я сам таких случаев не наблюдал, но соседи рассказывали, что в доме напротив мужчину забрали прямо из ЗАГСа. Хорошо, хоть дали возможность подпись в брачном свидетельстве поставить»…

Военкоматчики стали еще более свирепствовать, когда узнали, что на утверждение в Верховной Раде выдвинут законопроект, расширяющий их полномочия и, кроме прочего, дозволяющий работникам ЖЭКов подключаться к такого рода деятельности. Одна из новых их «мулек» – повальные проверки гостиниц, хостелов и даже частных квартир, сдаваемых в аренду.

Наш друг Олег, проживающий в Шевченковском районе, стал свидетелем того, как людей повязали в местном хостеле. Он шел по улице и вдруг услышал истошные женские крики и возбужденные мужские голоса. Приблизился и увидел скопление полицейских машин. Двое «полициянтов» держали за руки, нагибая вниз, молодую женщину, которая кричала и вырывалась из их тисков. А третий вместе с военкоматчиками выписывал повестку бородатому парню. Рядом стояла хозяйка хостела и тяжко вздыхала.

Потом обоих, и парня, и девушку, увезли в «автозаке». Олег спросил хозяйку, что произошло. Та сказала, что ребята-студенты приехали из Полтавы на медовый месяц. Они были не совсем адекватные, вероятно, нюхали что-то. И вот когда в хостел с утра пораньше вломилась группа рекрутеров с полицией и молодожену начали выписывать повестку, его половина взбеленилась и кинулась на них с ножом и криками: «А сам, сволочь, почему не идешь на фронт?» Нанесла рекрутеру легкое телесное повреждение. После чего полиция скрутила ее, муж не удержался и стукнул копа, повязали и его…

Ну а закончим откровениями Мыколы (Оболонский район). Отметим, что, несмотря на весьма специфическое хобби (экспертиза винно-водочных отделов и ситуаций, происходящих в них), выглядит он вполне прилично (во всяком случае, по видеосвязи). Разве что лицо чуть красноватое.

«Мои кореша стали бояться ходить за бутылкой, – грустно поведал Мыкола. – Хотя им уже за пятьдесят. В основном, меня засылают, поскольку мне 60, возраст пока непризывной. А сами ждут на нашем месте – бывшей детской площадке. Боятся, потому что уже было два случая на нашей улице, когда двух знакомых ровесников забрили в самый момент распития. У одного из них артрит сильнейший, ноги распухшие от пьянства, еле-еле ползает. Куда ему на фронт? Какие из нас вояки? Много больных, слабых алкоголиков. А у некоторых же и заразные болезни есть, у самых опустившихся! Кому нужны такие солдаты?.. Впрочем, я знаю, кому. Зеленскому, падле, и его хабадникам. Чтобы Украину от народа очистить»…