17.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Косово, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия, Скандал
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Паническая реакция ЕС на пандемию коронавируса развязывает руки Белграду




Речь президента Сербии Александра Вучича о том, что европейская солидарность – это сказка, обозначила экзистенциальный кризис ЕС.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«ЕС, который закрывает Шенген и не торопится оказывать помощь Италии, это не тот Европейский Союз, который был. Какой смысл туда стремиться? Коронавирус очень много чего поменял на политической карте и, судя по всему, много чего поменяет на географической. Речь сербского президента, с этой точки зрения, – это такой яркий сигнал обществу, чтобы никто уже никаких иллюзий не питал», – отметил Гаспарян.

Вместе с тем, он полагает, что в перспективе кризис ЕС может позволить Сербии разрешить косовскую проблему.

«В краткосрочной и среднесрочной перспективе я бы на это не закладывался. Для этого должно очень много чего поменяться, но то, что Сербия этот вопрос просто так не оставит, для меня совершен очевидно. Рано или поздно он будет активизирован. Если Евросоюз на какие-то проблемы пытается не обращать внимания, не значит, что так же будет действовать и Сербия», – подчеркнул Гаспарян.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич назвал «сказкой» европейскую солидарность и поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом.

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