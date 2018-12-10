Паника из-за военного положения обошлась НБУ в 125 миллионов долларов

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что на поддержание курса гривны в первые три дня после введения в стране военного положения было потрачено 125 миллионов долларов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообшает пресс-служба НБУ.

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Напомним, что Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как катера ВМС Украины были задержаны российскими кораблями. В первые дни после введения военного положения на Украине отмечалось падение курса гривны.

«Определенный ажиотаж в первые три дня после объявления военного положения быстро сменился укреплением гривны в конце недели. Национальный банк сглаживал колебания валютными интервенциями — в поддержку курса с 26 по 30 ноября из резервов было потрачено около 125 миллионов долларов», — сказал в интервью изданию VoxUkraine Смолий.

Он отметил, что после стабилизации курса гривны Нацбанк выкупил «с рынка избыток валюты в объеме 40 миллионов долларов для пополнения резервов».

«В целом с начала года чистая покупка валюты Национальным банком превысила миллиард долларов. Объем резервов сейчас находится на отметке почти в 18 миллиардов долларов. То есть, валюты в резервах достаточно, чтобы мы могли, в случае необходимости, сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке», — успокаивает Смолий.