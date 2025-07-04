Паника на «Днипро-ТВ»: Русские будут бить ракетами мощностью равной ФАБ-500

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 22:22
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Прилёт по пригороду Днепропетровска новой российской управляемой авиабомбы, о которой заголосили украинские СМИ, может символизировать начало перелома, когда грань между ФАБами, КАБами, ракетами и обычными крылатыми ракетами начинает стираться.

Об этом в эфире «11 канала. Голос Днипра» заявил украинский авиаэксперт Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прилёт по пригороду Днепропетровска новой российской управляемой авиабомбы, о которой заголосили украинские СМИ, может...

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«Данная ракета-бомба может развивать значительную скорость, речь о порядка 400 м/с. Данная система используют инерциальную спутниковую систему навигации. Фактически работает аналогично с российскими КАБами, что позволяет корректировать полёт для точности её попадания.

По разным версиям, может преодолевать расстояние от 150 и более километров, в зависимости от высоты, скорости и дальности запуска. Вообще, для таких ракет-бомб максимальная дальность может быть ещё больше, и 300 км – это тоже не грань. Поскольку в определённый момент по определённым характеристикам грань между этими бомбами, ракетами и обычными крылатыми ракетами начнёт стираться», – рассказал Долинце.

«В целом её ключевая особенность, что она совершает полёт, как обычная крылатая ракета, но её невозможно запустить без авиационной платформы. Мощностью по разрушительной силе она фактически соразмерна с обычной авиабомбой, аналог, например, ФАБ-500.

Поэтому она остаётся достаточно грозной, а её возможность совершения полёта по заданным координатам и возможность планирования и небольших изменений траекторий полёта усложняет возможность её перехвата. Стоимость такой бомбы-ракеты значительно ниже, например, крылатой ракеты. Естественно, в случае масштабирования производства и использования их, они могут стать действительно серьёзной угрозой», – тревожился укро-эксперт.

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