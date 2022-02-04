Паника на львовском ТВ: Начнутся бомбардировки, а мы не знаем, куда бежать!

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Новости Украины

Вступивший в силу с нового года закон «об основах национального сопротивления» или «о теробороне» совершенно не приспособлен для реалий «российского вторжения» – он «обрезан и кастрирован».

Об этом в эфире телеканала NTA заявил депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2012 года у нас не действует закон о гражданской обороне. Соответственно, всё, что касается гражданской компоненты, всё, что касается местного самоуправления, глав администраций, руководителей предприятий, бюджетных и частных учреждений – в этом плане у нас ничего не работает. Условно, у нас начинаются бомбардировки – ни плана мобилизации, ни плана разворачивания оперативного штаба нет», – негодовал он.

«Почему я называю этот закон (о теробороне – ред.) кастрированным, обрезанным? Потому что как раз мы предлагали создать основной военно-гражданский орган, где по должностям в такой штаб входят все. И разрабатывают пути эвакуации, укрытия, мобилизационные резервы, переведение экономики в условия военного положения. Потому что у нас два министерства, отвечающих за военное положение – Минобороны и Министерство экономики», – заявил Шараскин. «Это саботаж. Потому что враги работают. Что такое саботаж? Это явный подрыв обороноспособности своей страны. Это те вещи, которые должны были бы свершиться ещё в 2014 году!», – возмущался националист.