Паника на Украине: Под Чернобылем «нашли» боевых бурятов Путина

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

На территории Белоруссии в Чернобыльской зоне отчуждения якобы стоит армия российский «боевых бурятов», которые рассказывают каждому прогуливающемуся там украинцу о готовности в любой момент напасть на Киев.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Владимир Мартынюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что разговаривал с жителем Иванковского района, который проживает недалеко от границы с Белоруссией. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ.

Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Белоруссию, эти военные заявляют, что их задача – быстро занять Киев. Утверждают, что до нового года они нас, то есть Украину, «сделают».

А сейчас они, похоже, ждут пока украинцев «сделают их вместе» партии Зеленского и Медведчука.

Ежедневно идут военные учения с бронетехникой и даже авиацией. Местные жители говорят, что россияне тренируются «ломать» границу Украины.

Спутать их с белорусами невозможно – потому что едва ли не половина военных выглядят как «буряты» или «якуты». Орда Батыя снова под стенами Киева – и ждет пока ей откроют ворота», – написал он.

Сообщение офицера вызвало ажиотаж в ВСУ. Так, в пресс-службе 61 отдельной пехотно-егерской бригады заявили о готовности «дать отпор агрессору» на украинско-белорусской границе.

«В социальной сети Facebook распространяется информация о наличии вблизи украино-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск.

О наличии указанной информации уже доведено до командования всех уровней.

В настоящее время, факт присутствия российских войск вблизи северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется.

В случае его подтверждения 61 опебр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украино-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», – сообщили в пресс-службе.