«Паника начинает просачиваться в Вашингтон» – экс-аналитик ЦРУ

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Вашингтон не знает, что ему делать с Украиной после провала наступления ВСУ, и поэтому представители США налаживают контакты с разведкой РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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«Часть Администрации Байдена непреклонна в том, что они будут поддерживать Украину до победного конца. Но паника начинает просачиваться, и США пытаются выяснить, какой выход из ситуации. И я уверен, что в правительстве США нет единого мнения касательно этого», – сказал он, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Другой экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн пояснил сообщения о том, что руководство разведок США и РФ созваниваются.

«Я думаю, это хорошо, что они общаются друг с другом. По крайней мере, две крупных фигуры с каждой стороны разговаривают друг с другом… Конечно же, они говорили о потенциальных красных линиях. А неформальные беседы о том, что именно нужно делать с Украиной, начнутся после того, как наступление [ВСУ] прекратится», – добавил аналитик.