Паника нарастает: Американцев призвали срочно бежать с Украины

10.10.2022  13:22 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 985
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Из-за интенсификации российских ударов гражданам Соединенных Штатов следует как можно быстрее покинуть территорию Украины.

Соответствующее заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора, выпустило посольство США на Украине.

Из-за интенсификации российских ударов гражданам Соединенных Штатов следует как можно быстрее покинуть территорию Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», – призвало посольство.

Кроме того, в некоторых телеграм-каналах появилась информация о якобы эвакуации иностранных посольств из Киева. Впрочем, официального подтверждения эти сообщения на данный момент не получили

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть