Паника нарастает: Американцев призвали срочно бежать с Украины
Из-за интенсификации российских ударов гражданам Соединенных Штатов следует как можно быстрее покинуть территорию Украины.
Соответствующее заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора, выпустило посольство США на Украине.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», – призвало посольство.
Кроме того, в некоторых телеграм-каналах появилась информация о якобы эвакуации иностранных посольств из Киева. Впрочем, официального подтверждения эти сообщения на данный момент не получили
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.