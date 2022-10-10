Паника нарастает: Американцев призвали срочно бежать с Украины

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Новости Украины

Из-за интенсификации российских ударов гражданам Соединенных Штатов следует как можно быстрее покинуть территорию Украины.

Соответствующее заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора, выпустило посольство США на Украине.

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«Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», – призвало посольство.

Кроме того, в некоторых телеграм-каналах появилась информация о якобы эвакуации иностранных посольств из Киева. Впрочем, официального подтверждения эти сообщения на данный момент не получили