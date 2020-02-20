Паника нарастает: С адреса Минздрава Украины пошла рассылка о заражении коронавирусом

20.02.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине, в связи с протестами регионов против принятия на их территории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, стала распространяться информация о якобы пяти заболевших гражданах, которые находятся в Киеве, Харькове и Львове.

Об этом в смоем блоге заявил экс-депутат Верховной рады, боевик Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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В доказательство он привел письмо, отправленное якобы с электронной почты Министерства здравоохранения.

«На этот момент в Украине 5 лабораторно подтвержденных случаев covid-19 (Киев – 2, Львов – 2, Харьков – 1). Во всех областях созданы временные противоэпидемические комиссии и подготовлены региональные планы противоэпидемических мероприятий занесению и распространению случаев заболевания… Сообщите об угрозе своим родным и коллегам», – говорится в сообщении.

По мнению Мосийчука, такие вбросы должна взять под контроль СБУ и жестко карать как их авторов, так и тех, кто призывает к акциям протеста в регионах Украины:

«Правоохранители, СБУ должны обнаружить, задержать и арестовать лиц, причастных к подстрекательству населения на акции протеста против размещения на карантин украинцев, эвакуированных из Уханя!», – написал Мосийчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в регионах Украины продолжаются беспорядки из-за слухов о прибытии самолета с эвакуированными из Китая, где началась эпидемия опасного коронавируса.