07.06.2018, Киев, Игорь Петров
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Вооруженные силы, Крым, Украина

Паника Турчинова: Российские ракеты из Крыма «накрывают» всю Украину


Ракетные войска России из Крыма могут нанести удар по любой точке Украины. Об этом Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил на ІХ экспертном форуме в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На территории оккупированного Крыма создан мощный 22-й армейский корпус. Увеличены подразделения Черноморского флота РФ. Построенный Керченский мост позволяет быстро увеличивать военный контингент, расположенный в АР Крым. Кроме того, они сейчас активно создают Азовскую флотилию, фактически блокируя передвижение кораблей в направлении наших азовских портов. Для этого с Каспия перекинуты десантные корабли, а также ракетные корабли, у которых на вооружении ракеты Калибр.

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Для нас очень опасно то, что все эти подразделения обеспечивает две – 6-я и 4-я армии военно-воздушных сил. Вдоль наших границ расположены четыре ракетных бригады, у которых на вооружении мощные современные комплексы Искандер. В результате С-400, расположенные в Крыму, могут  уничтожать воздушные цели практически на всей нашей территории. Ракетные бригады могут наносить удары по любой точке, расположенной в нашей стране», – сказал Турчинов.

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