Паника у Авакова: Агенты Путина повсюду, а скоро их будет еще больше!

28.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Россия ставит задачей прохождение на выборах 2019 года в новую Верховную Раду 150 лояльных депутатов, что позволит срывать голосования за решения, выгодные американцам.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, [влияние РФ на выборы на Украине] возможно, оно будет осуществляться через телеканалы, которые близки к РФ, у нас есть телеканалы, которые управляются с территории России, принадлежат лицам, которые дружат с Путиным. Второе – в России есть десятки тысяч vip-агитаторов – это не все, но многие священники Московского Патриархата, который также входит в структуру управления со стороны РПЦ», – заявил Геращенко.

«Ещё большее влияние будет на парламентских выборах. Вы заметили, что руководство России сейчас затаилось, нет активных боевых действий – я вам объясню, почему. Задача – подготовка реванша на парламентских выборах, когда в Верховную Раду бы прошло 150 депутатов, которые бы слушали, что говорит РФ. Это их задача-максимум. Если они её добьются, то тогда они будут блокировать любой евроинтеграционный закон, любой закон, который будет идти на благо Украины, и опять тянуть нас в «таёжный союз» – добавил советник Авакова.