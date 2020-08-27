Паника в Киеве: Путин подводит Белоруссию к легальному воссоединению с Россией

27.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может легально ввести свои войска в Белоруссию для защиты военных объектов, работающих в интересах РФ. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил президент украинский политолог-грантоед Михаил Гончар, ранее возглавлявший центр «Номос», чьи бывшие работники в Крыму были арестованы ФСБ по обвинению в подготовке диверсий.

По словам украинского эксперта, кроме того, в случае, если президенту республики Александру Лукашенко понадобится дополнительная помощь, в Белоруссию могут быть отправлены войска Росгвардии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия пытается сейчас концепцию аншлюса реализовать… Военное присутствие России в Белоруссии всегда имело место. Да, белорусы часто любят рассказывать, что нет российских военных баз в Белоруссии. Да, нет, таких, как, например, в Армении российских военных баз. Но на территории Белоруссии находятся два очень важных объекта, которые обслуживают интересы российских Вооруженных Сил.

Это станция в Барановичах системы раннего предупреждения о ракетном нападении, которая видит, что может прилететь в Россию с территории европейского направления… Второй объект в Вилейке – станция связи, которая обеспечивает связь между подлодками, ракетоносцами, которые находятся на боевом дежурстве в Атлантике, Индийском и частично Тихом океане.

Это два стратегически важных объекта для российских ядерных объектов. Почему на это нужно обращать внимание – сейчас, когда Лукашенко говорит и российская пропаганда о какой-то активизации вокруг Белоруссии сил НАТО, это все неспроста говорится, неспроста перебрасываются на запад Белоруссии с востока Силы специальных операций.

В один прекрасный момент может появиться информация о том, что возможно недружественные действия, а, может быть, и даже сымитировать по выводу из строя этих стратегически возможных для российской стороны объектов. И что Россия не может допустить себе искусственного создания дыры в системе противоракетной обороны с западного направления, и что она вынуждена принять меры по обеспечению безопасности этих объектов…

Потому легенда для легального ввода Вооруженных Сил российских – она готова.

Еще один вариант, что в случае необходимости, если протесты обретут еще более массовый характер, и режим Лукашенко окажется не в состоянии справиться, если понадобится такая помощь, то Россия может сделать, не обязательно силами подразделений регулярной армии. Для этого у России есть Росгвардия. Поэтому с формальной точки зрения нет применения Вооруженных Сил, а предоставляется помощь в наведении конституционного порядка», – заявил Гончар.