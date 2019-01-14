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Паника в Киеве: В армии Донбасса начинается выдача российских паспортов!
В армии Донбасса начинается выдача российских паспортов – руководящему составу велено готовить документы. Такие данные сегодня публикует украинский пропагандист депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.
«…Руководящий состав т.н. «народной милиции ЛНР» был проинформирован о том, что после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным, жители «ЛДНР», которые уже имеют «паспорта ЛНР и ДНР», смогут получать паспорта граждан РФ.
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Данная информация была озвучена на совещании с участием российских кураторов, которое было проведено в городе Первомайске 05 января 2019 года.
При этом было указано, что документы на оформление паспорта гражданина РФ необходимо собирать по месту проживания, а выдача самих паспортов будет осуществляться только на территории РФ.
Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия наконец начала процесс легализации «непризнанных республик», – сообщает Тымчук.
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