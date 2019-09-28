Паника в Киеве: Запад переходит на сторону Путина

28.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Киев больше не может рассчитывать на поддержку Запада в конфликте с Россией. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, за последние несколько лет Россия смогла усилить свое влияние не только в Европе, но и в «подбрюшье» США – Центральной Америке.

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«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России. И эта тенденция набирает обороты – гибридная война, которую ввел Путин против Запада, она имеет успех.

Постепенно Россия заполняет своим влиянием тот вакуум влияния, который остался после США, потому что США, ослабляясь, практически потеряли свои позиции на постсоветском пространстве, сейчас потеряли в самом стратегически важном регионе – это Ближний Восток.

Россия сейчас продвинулась уже к самому американскому континенту. Вы знаете, что Мадуро остается, как сказал Путин… и Трамп вынужден смириться с этой ситуацией. Таким образом, россияне завладели стратегической позицией, можно сказать уже в Центральной Америке…

Трамп хочет дружить с Путиным, Макрон вообще сказал в своем докладе перед французскими послами, что «мы должны вернуть Россию в Европу, она должна быть в европейском сообществе, надо с ней дружить, а не враждовать, надо снять санкции, потому что они мешают и России, и нам для тесных отношений с Россией». Даже создать единый фронт с Россией.

То есть, Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины и российско-украинской войны. Теперь он на стороне России», – заявил Перепелица.