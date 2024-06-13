Паника в Конгрессе: Враг на заднем дворе, а мы про какую-то Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китай, Россия и Иран усилили свое присутствие в Южной Америке при администрации Джо Бадена.

Об этом американский конгрессмен Майк Маккол заявил на заседании комитета Палаты представителей по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Они захватили важнейшие прииски полезных ископаемых, расширили свое военное присутствие и укрепили свои разведывательные возможности. И все это при поддержке и подстрекательстве многих авторитарных режимов в Северной и Южной Америке. Пока мы разговариваем, 4 российских военных корабля, включая атомную подводную лодку и фрегат с гиперзвуковыми ракетами должны прибыть на Кубу», – негодовал Маккол.

Он показал своим коллегам карту Южной Америки, на которой красным цветом были закрашены страны, «захваченные противником».

«С тех пор, как эта администрация пришла к власти, мы проиграли нашим противникам. Бразилия – октябрь 2022 года, Колумбия – май 2022 года, Чили – декабрь 2021 года, Гондурас – ноябрь 2021 года. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что там не так уж много друзей. У нас есть Эквадор, Парагвай, Уругвай», – сказал он.

По поводу экстравагантного лидера Аргентины, считает он, «нужна моральная ясность».

«Мы проводим дебаты по Украине, но опасность на нашем заднем дворе», – тревожился Маккол.

Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайен Николс попытался поспорить с картой конгрессмена. Он сказал, что Чили, Перу и Панама еще поддерживают США.