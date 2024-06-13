Паника в Конгрессе: Враг на заднем дворе, а мы про какую-то Украину
Китай, Россия и Иран усилили свое присутствие в Южной Америке при администрации Джо Бадена.
Об этом американский конгрессмен Майк Маккол заявил на заседании комитета Палаты представителей по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они захватили важнейшие прииски полезных ископаемых, расширили свое военное присутствие и укрепили свои разведывательные возможности. И все это при поддержке и подстрекательстве многих авторитарных режимов в Северной и Южной Америке. Пока мы разговариваем, 4 российских военных корабля, включая атомную подводную лодку и фрегат с гиперзвуковыми ракетами должны прибыть на Кубу», – негодовал Маккол.
Он показал своим коллегам карту Южной Америки, на которой красным цветом были закрашены страны, «захваченные противником».
«С тех пор, как эта администрация пришла к власти, мы проиграли нашим противникам. Бразилия – октябрь 2022 года, Колумбия – май 2022 года, Чили – декабрь 2021 года, Гондурас – ноябрь 2021 года. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что там не так уж много друзей. У нас есть Эквадор, Парагвай, Уругвай», – сказал он.
По поводу экстравагантного лидера Аргентины, считает он, «нужна моральная ясность».
«Мы проводим дебаты по Украине, но опасность на нашем заднем дворе», – тревожился Маккол.
Помощник госсекретаря по делам Западного полушария Брайен Николс попытался поспорить с картой конгрессмена. Он сказал, что Чили, Перу и Панама еще поддерживают США.
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