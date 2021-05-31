Паника во Львове: «Российские спецслужбы берут под контроль наши светофоры»

31.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Украинское государственное предприятие «Львовавтодор» закупило программное обеспечение российского производства. По условиям контракта ПО может управляться дистанционно и даже привести к полному отключению светофоров во Львове.

Об этом говорится в расследовании местного телеканала «НТА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о системе контроля рабочего времени от компании «Медицина-Техника», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Львовских журналистов и общественников разозлил тот факт, что эта фирма обслуживает российские государственные компании.

«Мы получили информацию, непосредственное подтверждение было, что программа с российскими корнями была установлена для того, чтобы контролировать время прихода работников «Львовавтодора». По нашему убеждению, это нецелесообразно, учитывая, что есть возможности другого программного обеспечения», – заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В «Львовавтодоре» же опровергли информацию об использовании российского ПО и отказались пропускать журналистов на территорию предприятия, а замдиректора Александр Власюк стал угрожать, что разобьёт камеру и пытался вытолкать оператора из помещения.

Тем не менее, львовские общественники не верят представителям «Львоватодора» и подчеркивают, что условия использования ПО позволяют компании, контролирующей его, получить доступ к городским видеокамерам и светофорам.

«Теперь объекты КП «Львовавтодор» контролируют из российского Санкт-Петербурга, а спецслужбы Российской Федерации могут спокойно выключить все светофорные объекты Львова и собирать видеоинформацию с самых больших транспортных узлов», – заявил блогер Ярослав Бондаренко.