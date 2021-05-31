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31.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Дзен, Львов, Россия, Скандал, Транспорт, Экономика
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Паника во Львове: «Российские спецслужбы берут под контроль наши светофоры»

Украинское государственное предприятие «Львовавтодор» закупило программное обеспечение российского производства. По условиям контракта ПО может...

Украинское государственное предприятие «Львовавтодор» закупило программное обеспечение российского производства. По условиям контракта ПО может управляться дистанционно и даже привести к полному отключению светофоров во Львове.

Об этом говорится в расследовании местного телеканала «НТА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о системе контроля рабочего времени от компании «Медицина-Техника», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Львовских журналистов и общественников разозлил тот факт, что эта фирма обслуживает российские государственные компании.

«Мы получили информацию, непосредственное подтверждение было, что программа с российскими корнями была установлена для того, чтобы контролировать время прихода работников «Львовавтодора». По нашему убеждению, это нецелесообразно, учитывая, что есть возможности другого программного обеспечения», – заявил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В «Львовавтодоре» же опровергли информацию об использовании российского ПО и отказались пропускать журналистов на территорию предприятия, а замдиректора Александр Власюк стал угрожать, что разобьёт камеру и пытался вытолкать оператора из помещения.

Тем не менее, львовские общественники не верят представителям «Львоватодора» и подчеркивают, что условия использования ПО позволяют компании, контролирующей его, получить доступ к городским видеокамерам и светофорам.

«Теперь объекты КП «Львовавтодор» контролируют из российского Санкт-Петербурга, а спецслужбы Российской Федерации могут спокойно выключить все светофорные объекты Львова и собирать видеоинформацию с самых больших транспортных узлов», – заявил блогер Ярослав Бондаренко.


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