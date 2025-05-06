«Симион опасный, но паниковать рано». Львов-ТВ успокаивает рагулей по выборам в Румынии

Происходящее на выборах в Румынии должно подтолкнуть к анализу собственных ошибок, вместо того, чтобы сваливать всю ответственность на Россию.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила украинский политолог, координатор проекта «Дельта-24» о регионе Украина-Молдавия-Румыния Марьяна Присяжнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Джеордже Симион опасный, однако сейчас паниковать рано. Во-первых, впереди второй тур. Конечно, до прихода во власть политики демонстрируют одно, а после – другое. Но популизм присущ предвыборным гонками, и если мы привыкли его понимать в негативном проявлении безответственной политической риторики, то в контексте электоральной гонки это инструмент. Поэтому посмотрим после второго тура, кто возглавит страну, и тогда уже можно требовать какие-то объяснений и трактовок, формировать сценарии на конкретных словах, которые подкреплены мандатом», – сказала Присяжнюк.