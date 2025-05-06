«Симион опасный, но паниковать рано». Львов-ТВ успокаивает рагулей по выборам в Румынии

Тарас Стрельцов.  
06.05.2025 21:59
  (Мск) , Львов
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Выборы, Дзен, Политика, Румыния, Украина


Происходящее на выборах в Румынии должно подтолкнуть к анализу собственных ошибок, вместо того, чтобы сваливать всю ответственность на Россию.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила украинский политолог, координатор проекта «Дельта-24» о регионе Украина-Молдавия-Румыния Марьяна Присяжнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Происходящее на выборах в Румынии должно подтолкнуть к анализу собственных ошибок, вместо того, чтобы...

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«Джеордже Симион опасный, однако сейчас паниковать рано. Во-первых, впереди второй тур. Конечно, до прихода во власть политики демонстрируют одно, а после – другое. Но популизм присущ предвыборным гонками, и если мы привыкли его понимать в негативном проявлении безответственной политической риторики, то в контексте электоральной гонки это инструмент.

Поэтому посмотрим после второго тура, кто возглавит страну, и тогда уже можно требовать какие-то объяснений и трактовок, формировать сценарии на конкретных словах, которые подкреплены мандатом», – сказала Присяжнюк.

«Российское влияние находит слабые места, но я об этом говорила бы не просто как о российском влиянии, которое как-то возникло в вакууме. Конечно, эмоционально хочется возложить всю ответственность на врага, который проводит свои гибридные влияния, но если мы не будем анализировать те слабые звенья, системные ошибки и неправильные решения, то эти влияния будут повторяться. Нужно смотреть комплексно – и где своя система сдала, и где этим воспользовался враг.

Именно это произошло в Румынии. Конечно, Россия пытается как-то эту волну раздуть, найти политиков, которые будут работать громче, всё это усиливается медийными ресурсами, которыми Россия продвигает на Европу свою пропаганду. Вопрос абсолютно не в этих медийных ресурсах, а в том, что общество переживает переломный этап, и враг этим пользуется», – стращала грантоедка.

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