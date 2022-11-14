Панин чешется от невостребованности в Испании

Новости Украины

Журналист Дмитрий Смирнов опубликовал видео сбежавшего в Испанию актера Алексея Панина, в котором тот говорит, что считает себя украинцем.

«Для меня лично, по моему восприятию, украинцы и я – это один народ. А вот большая часть россиян, моих, так называемых, соотечественников, для меня не один народ, и я не хочу иметь с этой большей частью народа ничего общего», – сказал Панин.

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Однако в блогах самого Панина этого видео уже нет. Это единственный возможный источник, поскольку в американских соцсетях аккаунты актера заблокированы. Зато там есть ссылка на интервью небольшому ютуб-каналу риэлторской фирмы маленького курортного городка Торревьеха, куда Панин перебрался из соображений дешевизны.

«Возвращение в Россию я не исключаю. Я все равно русский человек. Я люблю свою деревню, березки, Москву, где я родился. Но жить в Москве я не хочу при любом политическом строе», – сказал Панин.

Видимо, подчистка политически некорректного видео связано с ощущением невостребованности у актера. И хотя он всячески выставляет себя «врагом режима», совсем сжигать все мосты с Родиной не хочет.

«В России я зарабатывал 2-3 тыс долларов в день. Я их тратил на рестораны, женщин и гулянки. Сейчас я живу, как обычный человек. Покупаю продукты и туалетную бумагу. Все очень скромно. Я скучаю не по деньгам. Мне сейчас и в три раза меньше было бы достаточно. Я такой человек, что у меня шило в жопе. Я не могу сидеть на месте. Мне нужно куда-то лететь, переезжать. Я счешусь оттого, что я не могу по-другому жить», – пожаловался Панин.

Он рассказал, что пытается проводить мастер-классы, творческие вечера. От безденежья затеял постановку спектакля «Скамейка» с актрисой-беженкой с Украины. Панин рассчитывает хоть что-то заработать на гастролях по Европе. Также он согласился сниматься в фильме также сбежавшего из России режиссера Романа Качанова.

Большие надежды актер возлагает на поездку в США. Он несколько месяцев ждал получение американской визы, но выдали только туристическую. Она не дает возможности работать по профессии, но Панин надеется как-то выкрутиться и уже списался с давно уехавшей из России когда-то популярной актрисой Амалией Мордвиновой.

Он признался, что очень скучает на тихом испанском курорте по московской жизни и его дочь-подросток.

Несмотря на все это, Панин продолжает выкладывать «антивоенные» ролики в своем «Телеграме» и даже в интервью риэлторам не удержался от политических заявлений и покаялся за то, что когда-то приветствовал воссоединение Крыма с Россией.

«Конечно же, Крым с точки зрения юридической, не Россия, а Украина. Крым «отжали» незаконно, референдум этот липовый. Большая часть крымчан, которые в 14-м году поддерживали аннексию, сейчас взвыли», – заявил Панин, который уже два года живет в Испании.

В июле Панин пытался сорвать концерт украинской группы «Океан Эльзы». Он обиделся на украинского певца Святослава Вакарчука за то, что директор группы отказалась с ним беседовать в испанской Аликане. Актер выложил серию видео, на которых он в пьяном виде убеждал подписчиков не идти на концерт. После этого ему пришлось публично извиняться перед украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном.