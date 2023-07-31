Панин хочет разделить Россию между Францией и Италией

Елена Острякова.  
31.07.2023 23:59
  (Мск) , Москва
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Д.Б., Дзен, Русофобия


Сбежавший в Испанию актер Алексей Панин считает Россию «уголовно-гомофобной страной» и ненавидит русских, которых называет «терпилами, которые живут в говне».

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в Испанию актер Алексей Панин считает Россию «уголовно-гомофобной страной» и ненавидит русских, которых...

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«Я каждый раз радуюсь, когда в гроб российскому государству вбивают последний гвоздь. Чем быстрее развалится государство под названием Россия… Я понимаю, что говорю сейчас дурь. Большая Россия под руководством воров, жуликов и коррупционеров, которые качают недры и даже газ провести в колхоз не могут… Мне кажется, чем быстрее Россию… Франция, Италия. Давайте ее поделим, и в каждой области эти люди будут жить счастливо. Россия – это всю жизнь страна зла», – сказал Панин.

Он хочет, чтобы «говна под названием Россия не было больше на планете».

При этом актеру не стыдно за то, что сам он русский, потому что он «узнаваемый и известный». Панин похвастался, что его благодарят украинцы.

В мае МВД объявило Панина в розыск. Против него возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

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