04.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Панин покаялся перед Украиной за Крым, пожелав «всем сдохнуть» в России




Крым не является «ни российским, ни украинским», а референдум о воссоединении полуострова с РФ, якобы, был «нечестным».

Об этом в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону заявил российский актер Алексей Панин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон упрекнул Панина в том, что тот ездит в «аннексированный Крым».

«Я приезжаю в Крым не в аннексированный, не в украинский и не в российский. Я приезжаю в свой любимый Крым, в котором я 18 лет живу», – заявил Панин.

Позже он раскаялся в том, что поддерживал воссоединение Крыма с Россией и испугался, что получит за свои слова уголовный срок:

«Я постараюсь сказать тактично – я действительно раньше верил в нашу российскую пропаганду. Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма…

Ты же понимаешь, что я сейчас подбираю слова, чтобы я сейчас не брякнул, чтоб меня не посадили в России. Я не поддерживаю политику Путина, я был идиотом, я верил в то, что мне рассказывал Первый канал, я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда. Я могу тебе сказать очень много, но я не могу тебе это сказать, потому что меня посадят».

Панин также разразился нецензурной бранью в адрес своей страны и пообещал эмигрировать в ближайшее время:

«Я уже больше себя давно со страной под названием Россия не ассоциирую. Сейчас у нас умерла наша тетя, мы сейчас продаем квартиру и переезжаем в город Торревьеха (Испания, – авт.). Купим маленькую квартиру, и чтобы ноги моей, б…дь, в этой, б…дь, стране под названием Россия не было. Пускай они все сдохнут там, б…дь».

Во время интервью Панин также позвонил известному российскому артисту Никите Джигурде, с которым Гордон также поговорил о Крыме. Джигурда похвастался, что является гражданином Украины и рассказал, что не признает полуостров российским:

«Я остаюсь гражданином Украины, меня прессовали здесь в последние три года во многом из-за того, что я отказался принимать российское гражданство. Мне говорили: «Напиши отречение от украинского гражданство, мы никому не скажем, и у тебя карьера пойдет, и все сделаем». Но позиция моя и я говорю – Крым юридически украинский, фактически его взяли россияне, но юридически он украинский».

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