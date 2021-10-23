Панк и политика: Вадим Самойлов против «Ельцин-центра»

23.10.2021 22:10 (Мск), Севастополь, Платон Беседин

Когда я был молод, красив и строен, такие же, как я молодые (пусть и не все красивые, стройнве), писали на стенах и в лифтах: «Punk’s not dead!». Вы помните, да? Угу, панк не умер!

По мере взросления, правда, в истине этих слов я всё больше и больше начинал сомневаться. Потому что повсюду утверждалась сытость (прежде всего, экзистенциальная), и музыканты занимались чем угодно, но не тем, что декларировал Джонни Роттен когда-то. Они, музыканты эти, либо обслуживали власть, либо выступали против неё, но суть от того не менялась – ведь в основе всего сияли выгода и навар.

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А вот Вадим Самойлов («Агата Кристи» и вообще культовая фигура для русского рока) выступил и поступил на днях как настоящий панк. На своём концерте в Екатеринбурге он послал пламенный привет «Ельцин-центру». Причём, выступление и проходило в нём.

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Не откажу вам и себе в удовольствии процитировать полностью речь Вадима:

«Вот еще хочу вам сказать, дорогие мои земляки. <…> Какие-то мы здесь, не все, но есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Везде, да, везде. Но я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой хурни, которая либеральная такая. Кстати, привет «Ельцин-центру». Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в «Ельцин-центре». Fuck off you всех, кто этим занимается. А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было…».

Кто-то скажет: а при чём здесь панк? Поясню. Панк – это всегда протест. И необязательно против власти, а скорее против диктатуры, что властвует в той или иной сфере. А разве не её, эту самую диктатуру, мы наблюдаем в сфере шоу-бизнеса и, в том числе, и в русском роке? Не заправляют ли им соответствующие дельцы, давно уже забывшие и о музыке, и о творчестве, и о чести, а занимающиеся исключительно обслуживанием западной агентуры и продвижением западных нарративов?

Опять же кто-то скажет: это их право. Да, но точно такое же право имеет Вадим Самойлов на альтернативную точку зрения. Тогда почему одним говорить можно, а другим нет? Где же свобода? Где же честная борьба мнений? Нет ничего этого. И подобная односторонность рок-улиц становится очевидна, к примеру, в вопросах Донбасса, когда русские как бы рокеры с удовольствием выступают в Одессе, где националисты убили людей 2 мая 2014 года, но избегают выступлений в Донбассе, где националисты убивают людей прямо сейчас. Так где же идеалы? Где отстаивание позиций? Ничего этого нет.

Зато есть обслуживание западного истеблишмента и абсолютно меркантильно-банальных, совершенно не рок-н-ролльных вещей. Представляете себе Джонни Роттена или Джелло Биафру, воспевающему идеологию и нарративы транскорпораций? Вряд ли. Зато мы можем лицезреть Михаила Козырева, выливающего потоки грязи на Самойлова. Можем видеть истерику самого «Ельцин-центра».

И это прекрасно! Ведь я могу быть согласным или не согласным с Вадимом Самойловым, но то, что он сделал, озвучив, в общем-то, свойственные народу мысли, сильно напоминает хороший такой панк, когда есть решительность идти против течения. Да ещё как идти! Так, чтобы пустить обжигающий свет в унылую мрачную баньку с паучками. Именно этого – смелости, правды – и не хватает многим из нашего скучного музыкального истеблишмента. Впрочем, нашего ли?

Вадим Самойлов с бойцами батальона ДНР “Спарта”