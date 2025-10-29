«Панькаться не будем»: на Украине угрожают Сирии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Недавний визит в Москву временного главы Сирии вызвал недовольство на Украине.

Киевское издание «Зеркало недели» отмечает: сирийское руководство ориентируется на Турцию, в свою очередь, лавирующую между Западом и Москвой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В турецком понимании реальной политики симпатия к одним партнерам не исключает сотрудничества с другими. На своих условиях. Яркий пример: Турция игнорирует 99% российских запросов об экстрадиции беглецов, которых Москва обвиняет в экстремизме/терроризме. Вместе с тем активно торгует с россиянами и ежегодно принимает миллионы туристов из этой страны», – говорится в статье.

Указывается, что говорить о договорах между Сирией и Россией пока рано, но выражается надежда, что «они будут временными».