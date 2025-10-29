«Панькаться не будем»: на Украине угрожают Сирии

Игорь Шкапа.  
29.10.2025 09:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1007
 
Дзен, Политика, Сирия, Турция, Украина


Недавний визит в Москву временного главы Сирии вызвал недовольство на Украине.

Киевское издание «Зеркало недели» отмечает: сирийское руководство ориентируется на Турцию, в свою очередь, лавирующую между Западом и Москвой.

Недавний визит в Москву временного главы Сирии вызвал недовольство на Украине. Киевское издание «Зеркало...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В турецком понимании реальной политики симпатия к одним партнерам не исключает сотрудничества с другими. На своих условиях. Яркий пример: Турция игнорирует 99% российских запросов об экстрадиции беглецов, которых Москва обвиняет в экстремизме/терроризме. Вместе с тем активно торгует с россиянами и ежегодно принимает миллионы туристов из этой страны», – говорится в статье.

Указывается, что говорить о договорах между Сирией и Россией пока рано, но выражается надежда, что «они будут временными».

«Стоит отметить, что буквальное наследование турецкой политики в отношении России и Украины может стать ловушкой для сирийцев. Турки были подмечены в покупке российского, а на самом деле краденого украинского зерна. И если Киев и Анкара смогли как-то уладить неудобную ситуацию, то в случае закупки у государства-агрессора отечественного краденого зерна Украина с Сирией не будет панькаться», – угрожает «ЗН».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить