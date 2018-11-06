Пансионаты Севастополя оснащают элеваторами и мельницами

06.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Правительство Севастополя передает государственным унитарным предприятиям (ГУП), которые предполагаются к приватизации, имущество, не отвечающее их профилю.

Об этом сегодня на заседании городского Заксобрания Севастополя заявила депутат Татьяна Щербакова.

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«Ладно, если к ГУП «Пансионаты Севастополя» добавляется база отдыха Водоканала. Но зачем туда добавлять имущество хлебокомбината: элеваторы, мельницы и так далее? Другим предприятиям выдаются кредиты из бюджетных средств. Мы накачиваем деньгами и имуществом объекты, которые планируем к приватизации», – сказала Щербакова.

И.о. департамента по имущественным и земельным отношениям Константин Зимин не смог ответить, зачем пансионатам элеваторы, переложив ответственность на директора предприятия.

«В рамках процесса приватизации не прекращается хозяйственная деятельность как со стороны руководства предприятия, так и со стороны правительства. Полагаю, что это просто ежедневная потребность, которая была установлена руководителем предприятия, в том числе, она направлена на привлечение дополнительных инвестиций», – сказал Зимин.

Вице-спикер Заксобрания Александр Калугин сообщил, что о финансовом состоянии «Пансионатов Севастополя» неизвестно, поскольку аудитор, к которому обратились депутаты, не смог предоставлять информацию.

А депутат Виктор Посметный рассказал, что по его информации, что другое ГУП – «Агентство по ипотечному кредитованию» – выдало «Пансионатам Севастополя» в 2017 г вексель на 10 млн руб. При этом в бюджете на 2019 год предусмотрено пополнение уставного фонда «Агентства» на 50 млн руб.

«Мы продаем долги друг другу. Какая-то мутная история», – сказал Посметный.

«Мы накачиваем бюджетными деньгами предприятие, которое идет на приватизацию. Не является ли это скрытым способом перевести бюджетные деньги в частные руки», – задался вопросом депутат Вячеслав Аксенов.

В итоге, депутаты отклонили прогнозный план приватизации госимущества на 2019-2021 годы, предложенный правительством Севастополя. В частности предлагалось приватизиировать «Агентство «Союзпечать», «Единый информационный расчетный центр», ГУП «Пансионаты Севастополя», ГУПС «Севавтотранс», «Севастопольский морской порт», ряд управляющих компаний, а также 100 % акций АО «Севастопольтелеком» и «Севастопольского центра землеустройства и геодезии».

Сегодня Севастополь является собственником имущества 26 государственных унитарных предприятий и акционером 12 хозяйственных обществ. В 2019-21 годах планируется приватизировать имущество 12 ГУПов, 7 пакетов акций хозяйственных обществ, а также 5 объектов иного государственного имущества. Власти намерены выручить от реализации имущества 2 млрд 47 млн рублей.