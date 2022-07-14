Пантюркизм становится оружием Запада по дестабилизации «мягкого подбрюшья» России

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Пантюркизм и панисламизм всё активнее используются в бывших советских среднеазиатских республиках как правящими элитами, которые внедряют их в свою идеологию при строительстве моноэтнических государств, так и Лондоном и Вашингтоном, заинтересованными в усилении антироссийских и русофобских настроений в регионе и в создании управляемого хаоса.

Для этих целей печатается большими тиражами псевдоисторическая литература и учебники, внедряемые в школы, поднимают голову различные националистические и пантюркистские движения и объединения, финансируемые властями, различными олигархами, западными фондами и НПО.

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Примечательно, но на состоявшейся в конце июня конференции под названием «Деколонизация России», организованной Комиссией правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), где рассматривался вопрос расчленения единой державы, присутствовали в основном спикеры с тюркскими фамилиями, являющимися выходцами из различных республик постсоветского пространства.

Это показывает стремление США и Великобритании опереться именно на тюркские этнические группы как внутри России, так и в Центральной Азии, в так называемом «мягком подбрюшье», которое становится настоящей базой и плацдармом по экспорту национализма и сепаратизма.

Скрин со страницы конференции по «разделу России».

Не случайно, что модератором мероприятия выступил Бахти Нишанов, являющимся этническим узбеком и политическим советником Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Интересна и фигура другого участника данного шабаша – Ботакоз Касымбековой, преподавателя Базельского университета и одновременно научного сотрудника Ливерпульского университета имени Джона Мурса, родившейся в Казахстане, но проживавшей в Киргизии и изучающей как раз период коллективизации и «голодомора» в среднеазиатских республиках.

Она даже недавно опубликовала книгу «Вопреки культурам: Раннее советское правление в Таджикистане (Центральная Евразия в контексте)».

Содержание понятно из названия, так как в ней выстраивается антисоветская и русофобская мифология о губительном влиянии СССР на местные племена и народы Центральной Азии, так как якобы Москва устраивала целенаправленный геноцид, уничтожая местную феодально-байскую элиту и устраивая истребление басмачей, представленных ею в качестве «борцов за свободу и национальную независимость».

В аннотации книги напрямую указывается:

«Автор показывает, как инструменты насилия, запугивания и принуждения использовались как мусульманскими, так и европейскими советскими чиновниками для реализации советских версий модернизации и индустриализации».

Об этом она говорит и в одном из интервью о своей книге, где отмечает, что единственным средством, скрепляющим народы региона с Москвой, был открытый террор.

«Но главным «культурным» языком в 1920 – 1930-е годы, который понимали абсолютно все, вне зависимости от вероисповедания, политической ориентации и местонахождения, это был «язык насилия». А оружие играло решающую роль в этот период», – считает Касымбекова.

Ей вторит еще одна идеологическая диверсантка из числа агентуры американской разведки и такой же псевдоисторик Сара Камэрон из Мэрилендского университета, которая опубликовала другую книгу, только уже о казахстанском «голодоморе» «Голодная Степь: голод, насилие и строительство Советского Казахстана».

Книга и является той политической установкой Вашингтона, где утверждается о «геноциде казахского народа со стороны Москвы», когда во время коллективизации в республике якобы погибло от трёх до четырёх миллионов человек.

«Нападение Москвы на кочевой образ жизни казахов стало основной причиной голода. Посредством коллективизации, а также путем кабальных заказных закупок зерна и мяса Москва добивалась уничтожения кочевого образа жизни казахов. Ну и, как предполагает ваш вопрос, это была не только агрессия в отношении кочевой экономики, но и на культуру. К концу 1920-х годов советские эксперты поспешили заявить, что все аспекты кочевой жизни казахов «отсталые», и описывали оседлую жизнь как в большей степени соответствующую «современной культуре и цивилизации»», – заявляет американский советолог.

То есть все цивилизаторские достижения советского периода и России представляется в качестве негативного образа, приведшего к «голодомору», а появление городов, заводов, медицины и образования подается как «агрессия» в отношении казахской культуры.

Псевдоисторики пытаются представить наличие некой имперской политики, проводимой руководством Советского Союза, опирающейся на антикапитализм и мнимый интернационализм, приведший к полному закабалению тюркских народов как в Центральной Азии, так и на территории РСФСР.

А так как нынешняя Москва и Владимир Путин проводят линию на восстановление Союза, то и необходима срочная и немедленная «деколонизация» бывших советских республик.

Интересно, что выводы подобных «экспертов» потом ложатся в основу идеологических схем правящих этнократических элит Казахстана и Узбекистана, которые проводят в последние годы в своих странах тотальную декоммунизацию и дерусификацию, реабилитируя басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, где свободно действуют, несмотря на авторитарные режимы, многочисленные американские НПО и фонды.

При этом подобный курс на «деколонизацию сознания» молодого поколения проводится под маской возвращения к своим общим тюркским этническим и культурным корням. В этом и заключается одна из целей «тюркской интеграции» под эгидой Анкары и Лондона.

Для этого в общеобразовательную систему запущены учебник «Общетюркская история», подготовленного историками Д. Кыдырали и Г. Бабаяровым в рамках проекта международной Тюркской академии (г. Нур-Султан, Казахстан), а также «География тюркского мира» и «Общая тюркская литература».

Учебник «Общая тюркская история», разработанный Международной Тюркской академией по поручению глав Тюркского совета, начали включать в учебные программы школ Азербайджана, Казахстана и Турции.

Учебник «Общетюркская история».

«Учебник охватывает период с древних времен до XV века. В учебнике, помимо истории государств тюркоязычных народов, подробно представлена история возникновения традиций, культур и национальных игр», – указывается в аннотации.

Школьникам, помимо прочих учебников и методической литературы, где проповедуется антисоветский дискурс, внедряется мысль о наличии некой общей тюркской исторической общности и единой цивилизации, хотя на самом деле тогдашние средневековые образования вели соперничество и постоянные войны друг с другом, а Средняя Азия никогда не являлась частью возникшей Османской империи.

При этом нигде не упоминается, что именно вхождение в состав Российской империи спасло тех же казахов от джунгарского нашествия и геноцида, а также от вовлечения в орбиту Поднебесной, что привело бы их к положению нынешних уйгуров в лучшем случае.

По сути данная литература является исторической подменой, как и стремление введения латиницы с установлением в Стамбуле на прошлогоднем ноябрьском саммите тюркских государств эталона для всех тюркских народов в лице турецкого языка, что ведет к потере как раз языковой и культурной идентичности кыпчакской группы, куда входят и казахи.

Можно сказать, что Турция при поддержке Великобритании и США ведёт настоящую культурную колонизацию 20 миллионов человек, разговаривающих на кыпчакской группе языков в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане, а также на Кавказе, Урале и в Сибири, навязывая чуждый огузский язык туков-османов. Разве это не империализм и поглощение чистой воды?

При этом, как я говорил ранее, Казахстан и Узбекистан становятся плацдармом для распространения пантюркизма и панисламизма уже и на территорию России, с территории которых в качестве эмиссаров едут «учёные» и «этнографы», обученные в турецких центрах. Но они же являются и горючей смесью и внутри самой Центральной Азии, которая может в перспективе оказаться в пучине инспирированных «исламских революций».

Примером тому служит появление в июне этого года при поддержке американских и британских спецслужб вооруженной группы «Южный Туркестан» на севере Афганистана. Изначально такое движение и затем государственное образование планировала создать Анкара, пытавшаяся оставить 10-тысячный вооруженный контингент в Кабуле. Но после триумфа Талибана, принципиально выступившего за уход из страны всех интервентов, Эрдоган вынужден был оставить на время данный проект.

Теперь он родился, но под патронажем Лондона и цель экстремистской группировки является создание эфемерного Турана, за что, казалось бы, выступают президенты бывших советских среднеазиатских республик.

«Наша цель – Туран! Мы – турки, узбеки, туркмены, аймаки, кыргызы, казахи, кипчаки и татары, объявляем о своем существовании из Мазари-Шарифа», – утверждают боевики.

Их видеообращение обнародовано в телеграм-канале информационного агентства Aamaj News и оно удивительным образом совпало как раз с конференцией под названием «Деколонизация России». Получается у пантюркистов на южных рубежах бывших советских республик появилась и своя вооруженная сила, которая будет угрожать светским режимам и оказывать давление на Центральную Азию в целом, а также для ослабления и выдавливания Москвы и Пекина.

То есть как раз через «тюркскую интеграцию», а также затем взорвав изнутри среднеазиатский регион, кукловоды из Туманного Альбиона и планируют в последующем разрушить и саму Россию, прорвавшись с юга и создав перманентную зону нестабильности.

Правда, последние события в Каракалпакии, где протестующие требовали отделения от Узбекистана и присоединения к Казахстану, показали воочию, что на самом деле нет никакого «тюркского единства», а имеет место пещерный национализм, господство этнократии, культурно-образовательная деградация и соперничество ряда региональных держав за первенство и контроль над энергетическими потоками и сырьем.

Но и это Запад также может использовать для разжигания розни и взрыва в регионе, где накопилось так много социальных, политических и межнациональных проблем.