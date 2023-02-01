«Паны не воюют» – всем украинским «соросятам» обеспечена стопроцентная «бронь»

Вадим Москаленко.  
01.02.2023 23:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на огромные потери ВСУ, на Украине законодательно защитили от тотальной мобилизации ставленников трансатлантических компаний и западных спецслужб.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на огромные потери ВСУ, на Украине законодательно защитили от тотальной мобилизации ставленников трансатлантических...

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В ходе дискуссии Чаплыга прокомментировал постановление Кабмина о порядке мобилизации № 76 от 27 января, которое участники эфира назвали гарантией защиты от призыва в армию для «соросят».

«Бронируются, то есть спасаются от мобилизации: «представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, которые организуют гуманитарные проекты за средства международных партнёров, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период», – процитировал Чаплыга.

Политолог подчеркнул, что западные компрадоры, которые фактически управляют страной, могут себе позволить не идти на смерть.

«Ну, что это значит, товарищи? Пан не может воевать, компрадор не должен погибнуть. А их там пара десятков тысяч», – резюмировал он.

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