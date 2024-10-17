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Правительство Севастополя приняло решение о национализации ПАО «Севастопольгаз» – газоснабжающего предприятия, владельцами которого выступает ряд лиц, перебравшихся из Украины в Австрию.

По договору от 2007 года госпредприятие «Севастопольгаз» передало всю газовую сеть в пользование частникам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение о национализации ПАО правительство приняло в закрытом режиме на основании представленных материалов ФСБ и прокуратуры о перечислении собственниками средств в поддержку ВСУ.

«Несмотря на многочисленное ухищрения, попытки запутать следы через сеть подставных лиц – конечными бенефициарами прибыли, которая извлекалась от ПАО были украинские олигархи, которые сегодня являются врагами нашей страны, в том числе оказывающими помощь ВСУ. К сожалению, потребовалось много времени, чтобы не возникало юридических вопросов. Сегодня мы решение это смогли принять, ПАО «Севастопольгаз» перешло в государственную собственность Севастополя», – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он заверил, что больше 1 тысячи сотрудников ПАО останутся на своих рабочих местах, и для потребителей ничего не изменится. Более того, снизится цена на техническое обслуживание газового оборудование, которая у ПАО составляла 4,2 тыс руб при 2,6 тыс руб в госпредприятии. Также в Севастополе появится возможность выполнить программу газификации, которую ПАО откровенно саботировало.

Напомним, в Севастополе было два хозяйствующих субъекта газоснабжения– частное ПАО «Севастопольгаз» и государственное «Севастопольгаз». При переходе в состав РФ в Крыму национализировали все сетевые компании, а в Севастополе заключили мировое соглашение с ПАО.

Судебный процесс по разрыву отношений с ПАО зашел в тупик – Арбитражный суд Центрального округа вернул иск на новый виток. При этом инициатором иска выступило управление ФАС, а не правительство Севастополя. На взятке от ПАО в 6 млн руб погорел бывший врио зам-губернатора Севастополя Евгений Горлов.