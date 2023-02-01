Рейдеры хотят захватить ПАО «Севастопольгаз», прикрываясь «связями с Украиной»

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Севастопольское предприятие ПАО «Севастопольгаз» подверглось информационной атаке – в серии публикаций его обвинили в передаче денег недружественным России украинским бизнесменам, которые «жируют» за границей, пока жители города-героя ждут подключения домов к сетям газоснабжения.

На предприятии подобные обвинения называют «информационным спамом», который не имеет ни фактического, ни документального подтверждения, однако преследует целью легализацию рейдерского захвата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне в севастопольских пабликах и телеграм-каналах прошла информация о беспределе в ПАО «Севастопольгаз». В вину предприятию поставлен срыв плана по догазификации жилых домов, баснословные расценки на техническое обслуживание бытовых приборов и наличие у владельца предприятия Игоря Иванкова украинского гражданства, который, к тому же, проживает в Вене.

В качестве подтверждения приводится статистика принятых заявок на газификацию по итогам прошлого года – 2,7 тысяч вместо 18,1 тысяч запланированных. Все остальное подаётся как результат общения с анонимными сотрудниками предприятия, хотя его директор Илья Авласевич с готовностью комментирует ситуацию и недоумевает – вся деятельность ПАО «Севастопольгаз», имена учредителей и акционеров есть в открытом доступе, чтобы входить в «состояние шока и прострации», о чем пишут неназванные информаторы.

«У нас ПАО в котором 275 акционеров физических лиц, которые практически все являются сотрудниками предприятия, – подчеркнул Авласевич в беседе с «ПолитНавигатором». – 25,1% акций у государства в лице города Севастополя, представитель входит в совет директоров. Остальные крупные акционеры, а их у нас четверо, имеют 10-18% акций. У нас нет никого, кто единолично владеет больше чем 51% акций! Как можно говорить о том, что кто-то владелец! Один из крупных акционеров мой заместитель по кадровой политике и развитию Александр Волошин. Я, как директор предприятия, руководствуюсь российским законодательством об акционерных обществах и уставом предприятия, который полностью соответствует закону Российской Федерации об акционерных обществах! И совет директоров по законодательству имеет право только на проверку моих действий, чтобы они соответствовали уставу предприятия и закону России. ПАО «Севастопольгаз» один из крупнейших налогоплательщиков Севастополя, у нас 560 сотрудников, перед которыми мы несем социальные обязательства. Вообще, все, что касается информационного спама, не имеет под собой никаких обоснований, кроме фантазий бывших сотрудников, которые были уволены за хищения. Этот материал мы сейчас готовим для передачи в соответствующие органы».

Но даже не это возмутило директора ПАО «Севастопольгаз». Негативные публикации о работе предприятия были и раньше, особенно после того, как прежний директор Игорь Бондаренко, руководивший в 2016-18 годах, получил 5 лет лишения свободы за растрату почти 17 миллионов рублей.

Сделанный вывод о том, что на фоне СВО и угрозы диверсий на объектах энергетической инфраструктуры при нынешнем руководстве делает ситуацию с ПАО «Севастопольгаз» непредсказуемой, задело за живое. Очередной информационный спам совпал с организацией на предприятии движения «Единство жен и матерей» участников Специальной военной операции.

Помощь бойцам в СВО оказывается с первых дней, и только в последнюю поездку ребятам передали автомобиль «Нива».

Особо на передовой ценятся аптечки, собранные специалистами газового хозяйства, которые сами прошли зоны боевых действий и прекрасно знают, что необходимо бойцам на первой линии, а что – на второй.

В конце января сотрудники севастопольского предприятия отправились в Мелитополь, отвезли газовое оборудование, сварочные аппараты, арматуру, сырье и многое другое, что нужно для работы газовщиков. Тем более, что теперь им приходится подключать абонентов, которые раньше отказались от газоснабжения из-за дороговизны топлива на Украине.

Уточнять местонахождение одного из акционеров – Игоря Иванкова – директор ПАО не стал. Все-таки разглашение персональных данных является уголовным преступлением.

Но как нам удалось выяснить, Иванков и члены его семьи еще в 2014 году получили российское гражданство, официально отказавшись при этом от паспортов Украины. Действительно, Иванковы живут за рубежом, их пакет в 10% акций ПАО не требует постоянного присутствия на предприятии. Что касается выплат дивидендов, то законность их начисления уже проверяли контролирующие и фискальные органы, не найдя повода для реагирования.

Единственное, с чем можно и нужно согласиться – это срыв сроков догазификации домовладений в Севастополе. Региональным оператором выполнения этой программы определен ГУП «Севастопольгаз», как государственная компания. Однако для выполнения «социальной газификации» госпредприятию нужен подрядчик, поскольку своей материально-технической базы у него нет. И, более того, подрядчик должен иметь лицензию, опыт и штат сотрудников с допуском к такого вида работам, поскольку газ относится к материалам повышенной опасности.

Кроме ПАО «Севастопольгаз» на полуострове такую работу может выполнять только ГУП «Крымгазсети», но портфель заказов у них набит до отказа. К слову, в Крыму «социальная газификация» проходит через льготное кредитование под низкий процент, а стоимость подвода трубы к дому начинается от 150 тысяч рублей.

По планам, уже в феврале между ГУП «Севастопольгаз» и ПАО «Севастопольгаз» будет подписан первый контракт на 60 миллионов рублей, чтобы приступить к работам по строительству разводящих сетей. В боевой готовности 38 бригад слесарей и сварщиков, и никаких препятствий для старта реализации программы по догазификации нет.

А есть желание у отдельных лиц на фоне СВО и национализации предприятий, чьи собственники рублем и гривной поддерживают ВСУ, экспроприировать компанию, которая только в 2021 году уплатила 176 миллионов рублей налогов, войдя в топ-5 налогоплательщиков Севастополя.