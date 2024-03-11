Папа Франциск определил украинцев в цыган Европы – азербайджанский эксперт

Запад использует Украину как солдата в своей войне с Россией. Все, что ему нужно – это сохранить ее как прокладку между собой и Россией.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Виталию Дикому заявил азербайджанский военный и политический эксперт Фикрет Шабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, жизни украинских граждан, по мнению Шабанова, никому не интересны.

«Здесь Украина – всего лишь жертва войны. Она на земле – простой солдат или, говоря шахматным языком, пешка. Почему пешка? Она не обладает военными ресурсами, она вынуждена у кого-то их просить, она не обладает финансовыми ресурсами, она не обладает, в том числе, политическими ресурсами, чтобы самостоятельно решать свою судьбу. Она все время в поисках площадок, союзников, партнеров, которые ей окажут прямое или косвенное содействие в ее, в понимании украинской доктрины, справедливой войны по восстановлению своей территориальной целостности, чтобы положить конец войне… Призыв Папы был связан с польским лозунгом – сохранить Украину как проект для модераторов войны. А именно, белая раса должна сплотиться и держать Украину – пусть украинцы погибают, пусть Украина потеряет половину территорий, пусть они будут цыганами Европы – разницы для них нет, они за ваш счет, из-за Украины, еще и лучше торгуют с Россией. Для них главный принцип – это обеспечение своей тампонной безопасности между Россией и их уютным миром. Вот – комплекс того, что Ватикан имел в виду, это не про Украину», – заявил Шабанов.