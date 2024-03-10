Папа и Фрейд: украинцам не понравился совет главного католика поднять белый флаг

Неожиданно для самого себя Папа Римский Франциск стал героем дня на Украине. Политически активная часть украинской ленты все воскресенье охает и ахает по поводу нечаянно (а нечаянно ли – это еще вопрос) опубличенного спойлера еще не вышедшего интервью римского понтифика швейцарской телерадиокомпании RSI, эфир которого намечен на 20 марта.

В утекшем в печать отрывке главный католик, отвлеченно рассуждая о конфликтах на Украине и в Газе выражает мнение, что та из воюющих сторон, которая обьективно слабее и проигрывает, должна признать свое поражение и согласиться на переговоры.

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«Некоторые на Украине призывают к мужеству, чтобы сдаться, поднять белый флаг. Но другие говорят, что это узаконивает право более сильного. Что вы думаете по этому поводу?» – спрашивает у Папы корреспондент RSI в Италии Лоренцо Бучелла.

В ответ Франциск пояснил, что сторонам необходимо вовремя договариваться о мире и искать посредников.

«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, кто имеет смелость договариваться. И сегодня он может быть согласован с помощью международных государств. Слово «договариваться» — это смелое слово. Когда ты видишь, что потерпел неудачу, что дела идут не очень хорошо, ты должен иметь мужество договариваться… Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя договаривайтесь, ищите страну, которая выступит посредником. Сегодня, например, во время войны в Украине есть много людей, которые хотят быть посредниками. Турция предложила себя в этой роли. И другие страны. Не стесняйтесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась”, – пояснил свою позицию Папа.

По его мнению, переговоры – это не синоним капитуляции:

«Это мужество, чтобы не довести страну до самоубийства. Украинцы, с той историей, которая у них есть, бедолаги, сколько они страдали. И сегодня можно договориться с помощью международных игроков, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником», – добавил глава Ватикана.

Папа Римский также добавил, что аналогичный совет он дает и сторонам конфликта в Газе: «Я направил письмо евреям Израиля, чтобы они поразмышляли над этой ситуацией».

Несложно догадаться, что такие советы из Рима пришлись не по вкусу в Киеве. И хотя в самом тексте Папы нет ни слова о том, что Украина должна капитулировать, сами украинцы, чисто по Фрейду, восприняли слова Папы, как обращенные именно к ним и принялись убеждать, что заявление главного католика устаревшее и «извращенное». Мол, интервью было записано еше 9 февраля.

«Это было до того, как президент Турции предложил включить Россию в новый формат переговоров и сказал, что он готов стать гарантом этих переговоров и предоставить площадку», — убеждает зрителей пропагандистского телемарафона главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главкома ВСУ Тарас Дзюба.

Очевидно, киевские имеют в виду гуляющие сейчас по «тележкам» разной степени анонимности некие новые «условия начала переговоров о мире», якобы переданные Эрдоганом Зеленскому в ходе его недавнего визита в Анкару. Условия, если верить тем же «тележкам», гордо отвергнутые украинским президентом.

«Ватикан должен признать, что проиграл исламу, поднять белый флаг и ползти на переговоры о капитуляции», – ерничает владелец харьковского издательства «Фолио» Александр Красовицкий. Читатели его странички выражают солидарность с таким мнением и дружно клеймят Папу «слабохарактерным слабаком». Мол, правильно его внесли на «Миротворец» ( на самом деле не внесли).

«В те времена, когда Католическая Церковь никак не могла служить образцом морали и гуманизма, Римские Папы охотно и решительно, даже не дожидаясь просьб, приказывали остановить войну начавшему её агрессору. И не стеснялись отлучать от Церкви и королей, и их страны целиком, если эти требования не выполнялись. В наступившие времена гуманизма очень странно слышать от Понтифика предложение жертве агрессора- да сдавайтесь уже, и поищите кого то, кто поможет поторговаться, чтобы меньше потерять. В чём гуманизм, каковы принципы, и на чем, с таким подходом, должен базироваться авторитет Ватикана, понять сложно», – бурчит нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Папе моментально припомнили все его «грехи» перед украинским народом. Начиная от чрезмерной озабоченности миром на Донбассе в «минские» годы, заканчивая «скандальными» по меркам украинских СМИ высказываниям уже во время СВО. И действительно, Папу можно упрекнуть в чем угодно, и в первую голову – в отсутствии пошаговой конкретики в его миротворческих инициативах, однако нельзя упрекнуть в непоследовательности.

Например, на Пасху 2022 года истерику на Украине вызвала папская идея крестного хода в Риме, во время которого украинка и россиянка вместе несли крест, символизируя страдания обеих народов от братоубийственной войны.

В конце августа прошлого года Франциск в обращении к русской католической молодежи призвал своих слушателей «не забывать о наследии своей великой просвещенной империи», назвав теми, кем следует гордиться Петра Великого и Екатерину Вторую. «Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой матушки России, сделайте шаг вперед с этим», – этот папский призыв резко контрастировал с несущимися из Киева призывами повсеместно отменить в мире все русское.

«Есть имперские интересы не только Российской империи, но и других империй. Для империй характерно отодвигать нации на задний план. Поле боя — Украина», — сказал Папа в марте 2023 года тому же швейцарскому телеканалу RSI. А в сентябре того же года римский понтифик заявил, что война на Украине “выгодна торговцам оружием”. А комментарий по поводу смерти Дарьи Дугиной вообще стал поводом для дипломатического скандала между Киевом и Ватиканом: МИД Украины впервые в своей истории вызвал «на ковер» апостольского нунция в Киеве. «Я думаю о бедной девочке, которую подбросило в воздух в Москве бомбой… За войну платят невинные», — сказал тогда главный католик.

Окрик от ведомства Кулебы тогда последовал незамедлительно: «Очень жаль, что из уст Папы Римского звучат российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России», – прокомментировал спикер МИД Украины Олег Николенко. А советник Ермака Михаил Подоляк добавил, что такое выступление является «обнулением» репутации и «посреднической миссии» Святого престола из-за его якобы пророссийской позиции.

Гавкнула на папу даже украинская униатская церковь. «Есть опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка национализма и империализма, которые сегодня стали причиной войны в Украине», – заявил глава украинских греко-католиков Святослав Шевчук, срочно отрядивший в Ватикан 45 епископов, которые на встрече с Папой лили ему в уши, как он неправ, обидев украинцев.

Но вернемся к сегодняшнему интервью Папы о «белом флаге». Белый флаг действительно признается в международных отношениях просьбой или требованием о прекращении боевых действий, знаком перемирия или предложением переговоров. Но это также и символ безоговорочной капитуляции на милость противоборствующей стороны. Так что же имел в виду велеречивый понтифик?

Уже к обеду из Ватикана пришло разьяснение, что же имел в виду римский понтифик. Толмачем выступил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. По его словам понтифик хочет мира для Украины и дипломатического решения конфликта, используя слова «белый флаг» в качестве образа, предложенного журналистом.

«Папа использует образ белого флага, предложенный интервьюером, имея в виду прекращение боевых действий, перемирие, которое достигается благодаря смелости начать переговоры. Он ищет дипломатическое решение для достижения справедливого и прочного мира”, – указывает Vatican News.

Когда пишутся эти строки ни у Кулебы ни на Банковой никак не прокомментировали заявления главы Ватикана. И это неудивительно – в предложении Папы присутствует конечная цель, но отсутствует алгоритм ее достижения. А Украина, несмотря на обидное поражение в Авдеевке, совершенно не готова примириться с реальностью, в которой она не получит все, что задекларировали ее вожди в стадии головокружения от ушедших в историю позапрошлогодних успехов. Тот поезд уже давно ушел, а в Киеве этого даже не заметили.