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20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Мнение, Общество, Политика, Религия, США, Украина

Папа осудил Трампа за издевательства над детьми мексиканцев


Папа римский Франциск раскритиковал политику разделения семей мигрантов, проводимую администрацией Дональда Трампа. Он заявил, что популизм не может быть ответом на проблемы миграции в мире, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Reuters.

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Франциск сказал, что поддерживает недавние заявления католических епископов США, которые назвали практику разделения детей и родителей «противоречащей католическим ценностям» и «аморальной».

«Это непросто, но популизм — это не решение», — сказал Франциск.

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Если ранее первое нелегальное пересечение границы трактовалось в США как административное нарушение, то теперь это уголовное преступление. Соответственно взрослым выдвигают обвинение в нелегальном пересечении границы, а их детей отбирают, считая их несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Дети содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет.

Члены Демократической партии и правозащитники критикуют «политику нулевой терпимости» Трампа.

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