Папа Римский фальшиво извинился перед чеченцами и бурятами

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Ватикан по дипломатическим каналам передал извинения за недавнее заявление папы Римского Франциска о том, что самыми жестокими солдатами в зоне СВО являются солдаты из Чечни и Бурятии.

Российская сторона считает инцидент исчерпанным, сообщила на брифинге в Москве спикер МИД Мария Захарова. Блогосфера же отреагировала на извинения Святого престола ожидаемо бурно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже Папа Римский не устоял и извинился перед Кадыровым», – шутят авторы телеграм-канала «МиГ».

«Это – хорошее событие. Хорошо, когда люди умеют и не боятся признавать свои ошибки», – считает член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

А вот дипломат Михаил Демурин настроен менее оптимистично.

«МИД РФ сообщил, что инцидент исчерпан. Интересно, а чеченцы и буряты тоже так считают? Да и мне, русскому, так не кажется», – пишет он в своем блоге.

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что стратегически Ватикан в конфликте вокруг Украины не может играть роль миротворца, поскольку католики заинтересованы в поражении России.

«Римская католическая церковь еще со Средневековья активно пытается распространить свое влияние на территории канонического православия на Украине и в Белоруссии. Сейчас благодаря украинским националистам и так называемой Православной церкви Украины появилась хорошая возможность реализовать старый замысел. Не удивлюсь, если ради этого Франциск пойдет на заключение новой унии с раскольниками. Помешать разделу наследия Русской Православной Церкви на Украине и защитить верующих может только Российская армия», – пишет Миронов.