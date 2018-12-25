25.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Религия, Украина
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Папа Римский признался в любви к Украине

Папа Римский Франциск в своем рождественском послании Urbi et Orbi (“Граду и миру”) пожелал облегчения “возлюбленной Украине”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Текст послания обнародован на сайте Vatican News.

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“Да принесет рождающийся Господь облегчение возлюбленной Украине, жаждущей вновь обрести продолжительный мир, который все еще не наступил. Только посредством мира, уважительного к правам каждой нации, страна сможет оправиться от перенесенных страданий и восстановить для собственных граждан достойные условия жизни. Я выражаю близость христианским общинам этого региона и молюсь, дабы они смогли построить братские и дружеские отношения”, – говорится в послании Папы Римского.

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