Папа Римский удивился: Зеленский всю аудиенцию расхваливал осуждённого нациста

11.02.2020, Киев, Максим Карпенко

На состоявшейся в выходные в Риме встрече Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском глава украинского государства посвятил большую часть времени аудиенции рассказу об приговоренном судом Италии к 24 годам за убийство боевике АТО Виталии Маркиве, которого пытается освободить Киев.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермака, это очень удивило Франциска, который пообещал помочь в освобождении боевика.

«Президент говорил о судьбе нашего военнослужащего Виталия Маркива. Наша сторона обладает информацией, которая позволяет нам делать вывод о том, что он не виновен в том, в чем он обвинен в Италии, поэтому тема Виталия Маркива поднималась на встрече со всеми официальными лицами, включая и Папу, и госсекретаря.

После этой встречи президент поделился с членами делегации, рассказал о том, что после рассказа об истории Виталия Маркива он достаточно подробно понтифику рассказал все, что произошло, все, что он знает, и понтифик произнес следующую фразу: «Вы меня ранили в самое сердце, я понимаю, что президент, когда приехал, и у вас на аудиенции вы большой кусок времени уделили рассказу и судьбе одного своего гражданина, я считаю, что вы президент мира». Для него это эмоционально было очень важно и мне кажется, у них сложился очень хороший контакт и он пообещал свою помощь в этом», – заявил Ермак.

Напомним, боевик АТО Виталий Маркив покинул Италию ради участия в «Евромайдане», а затем был задействован в карательной операции против русского восстания в Славянске, где навел огонь на итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика, освещавших конфликт.

Летом 2017 года Маркив вернулся в Италию и был задержан. Маркиву не помогло ни итальянское гражданство, полученное в 16-летнем возрасте, ни заступничество главы украинского МВД Авакова, ни акции националистов у стен посольства Италии в Киеве.

Его дело получило широкий общественный резонанс не только в Италии, но и в ЕС, вплоть до того, что обстоятельствами убийства Роккелли заинтересовалась влиятельная итальянская газета La Reppublica, организовавшая собственное расследование.