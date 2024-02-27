Папаша Климент требует усилить мобилизацию, «чтобы не было как в Крыму»
Мобилизация на Украине должна быть усилена, чтобы Россия не заняла всю территорию страны.
Об этом на форуме в Киеве заявил так называемый митрополит «Православной церкви Украины» Климент (Павел Кущ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Климент пожаловался, что осознал угрозу, стоя под дулом автомата у воинской части под Симферополем в 2014 году. Бежав в Киев, он угрожает, что сапог российского солдата придет к каждому, кто не хочет сейчас отправляться гибнуть на фронт.
«Много крымчан защищают Украину от врага, приближая то время, когда все мы вернемся и войдем в свой дом, в Крым. 10 лет назад началась война, началась с Крыма. Для меня война началась, когда я стоял под дулами российских автоматов в селе Перевальное, прикрывая своей спиной украинских воинов.
Я тогда кричал: «Защитите нас». Я тогда спрашивал мир, хотите ли вы иметь в Европе второго Гитлера. К большому сожалению, никто не хотел тогда обращать на это внимание, а сегодня война пришла в наш дом, в дома всех украинцев», – сказал раскольник.
«Я хочу напомнить 17-ю статью Конституции Украины – защита суверенитета и территориальной целостности Украины являются самыми важными функциями государства и всего украинского народа.
Сколько еще должно погибнуть украинских воинов, сколько еще должны мы отдать своей украинской земле оккупанту, чтобы тот, кто сегодня выступает против мобилизации, понял, что следующей жертвой оккупанта будет именно он, его дети и его семья? Нас, что, ничего не научил Крым 2014-го года?», – заявил Климент.
Спасибо!
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