Мобилизация на Украине должна быть усилена, чтобы Россия не заняла всю территорию страны.

Об этом на форуме в Киеве заявил так называемый митрополит «Православной церкви Украины» Климент (Павел Кущ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Климент пожаловался, что осознал угрозу, стоя под дулом автомата у воинской части под Симферополем в 2014 году. Бежав в Киев, он угрожает, что сапог российского солдата придет к каждому, кто не хочет сейчас отправляться гибнуть на фронт.

«Много крымчан защищают Украину от врага, приближая то время, когда все мы вернемся и войдем в свой дом, в Крым. 10 лет назад началась война, началась с Крыма. Для меня война началась, когда я стоял под дулами российских автоматов в селе Перевальное, прикрывая своей спиной украинских воинов.

Я тогда кричал: «Защитите нас». Я тогда спрашивал мир, хотите ли вы иметь в Европе второго Гитлера. К большому сожалению, никто не хотел тогда обращать на это внимание, а сегодня война пришла в наш дом, в дома всех украинцев», – сказал раскольник.