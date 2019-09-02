Папаша Климент угрожает погромом Московского Патриархата на Украине

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Если российская власть в Крыму ликвидирует раскольническую «Православную церковь Украины», то храмы канонической УПЦ Московского Патриархата на территории Украины подвергнутся нападениям.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США подразделения «Радио Свобода» радио «Крым. Реалии» заявил представитель «ПЦУ» в Крыму «епископ» Климент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, обращаясь к крымской власти, хотел бы сказать, что в случае прекращения (деятельности, – авт.) «Православной церкви Украины» в Крыму, адекватные действия будут предприняты к приходам Русской Православной Церкви, которая находится на территории Украины.

Не будет Украинской православной церкви в Крыму – не будет церквей Русской Православной Церкви, которая сейчас именуется как Украинская Православная Церковь Московского патриархата, этих приходов точно так же не будет. Адекватные действия будут», – пригрозил раскольник Климент.

Напомним, из-за отказа зарегистрировать приходы «ПЦУ» в Крыму по российскому законодательству, раскольники одним за одним лишаются арендуемых помещений. Так, в конце августа апелляционный суд Севастополя оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений «кафедрального собора» ПЦУ в центре Симферополя.