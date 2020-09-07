Папашу Климента и его секту в Крыму выставят на мороз. Теперь окончательно

07.09.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство о введении экстренных временных мер по защите птичьих прав так называемой «крымской епархии Стамбульской церкви» ПЦУ-СЦУ на территории Республики Крым.

Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба ЕСПЧ.

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Заявители требовали от ЕСПЧ признать незаконными решения «российской оккупационной власти», направленные на ликвидацию в Крыму последних ошмётков «самостийной духовности» – «кафедрального собора» святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе, а также храма-самостроя в Евпатории.

Интересно, что два заявителя, настрочившие кляузу в ЕСПЧ на действия крымских судебных и административных органов, действовали от имени более несуществующей Украинской православной церкви Киевского патриархата в Крыму, два года назад переименованной в опереточную ПЦУ-СЦУ.

Напомним, что судебное решение о выселении раскольников во главе с Климентом из здания бывшего ДК Симферопольского военно-политического училища было принято ещё в июле 2019 года в связи с окончанием срока аренды. До этого, власти Крыма лишили прибандеренных служителей культа нелегальных источников дохода, выкачиваемых с аренды помещений первого этажа занимаемого ими здания.

Следует заметить, что руководство «крымской епархии» собственноручно поставили себя вне закона в российском Крыму, отказавшись перезаключить договор аренды и не зарегистрировавшись в соответствии с нормами российского законодательства.

Уточним, что требование о перерегистрации после воссоединения Крыма с Россией касалось не только бывшей «крымской епархии УПЦ КП», но и всех остальных действующих на полуострове общественных и религиозных организаций. Если не считать ставших вне закона и потому стремительно удравших за Перекоп «хизбов» и иеговистов, регистрироваться по российским законам отказалась только лавочка папаши Климента.

Кроме всего прочего, за всё время эксплуатации помещений «кафедрального храма», здание пришло в плачевное состояние, стены обветшали, штукатурка местами облезла, а крыша прохудилась. Томосеки во главе с папашей Клименом, привыкшие получать подачки из Киева и всласть жировать на деньги арендаторов, текущим ремонтом не занимались, а в последние годы не занимались даже текущим ремонтом.

Таким образом, очистка бывшего ДК военного училища от Климента с подручными во многом напоминает евангельский сюжет изгнания торгашей из храма.

Чем займутся лишившиеся прихода и прихожан «крымский архиепископ» сотоварищи – уйдут в катакомбы, дабы проповедовать нетопырям и гадам ползучим, покинут Крым или переквалифицируются в лекторов общества «Знание» – их личный выбор. Главное, что шарашкина контора и рассадник упоротого украинства в Крыму захлопнется окончательно.

Киевские юристы, привлеченные украинскими властями, кровно заинтересованными в существовании очагов «свидомости» в Крыму, гадают, что стало причиной, по которой ЕСПЧ отказалась применить правило 39, отклонив ходатайство украинских жалобщиком.

Интересно, что адвокаты ПЦУ-СЦУ не рискуют ссориться с ЕСПЧ, обвиняя европейские судебные органы в запроданстве Москве, а вместо этого многозначительно надувают щёки и закатывают глаза.

Собственно, поводов гадать на кофейной гуще и притягивать за уши конспирологию нет необходимости – ищущий да обрящет:

«Суд решил отклонить запросы как выходящие за рамки применения правила 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риском необратимого вреда», – говорится в резолютивной части вердикта ЕСПЧ по делу «Украина против Российской Федерации в деле о ликвидации ПЦУ-СЦУ на территории Крыма».

Проще говоря, киевские затейники понадеялись создать у судей ЕСПЧ иллюзию ужасной повседневной угрозы, которой якобы подвергаются нелегальные украинские священники в условиях «российской оккупации».

К чести европейских судей, отметим, что на эту туфту они не купились.

Одно из внутренних помещений здания, где окопался Климент.

Украинские юристы также выражают удивление отсутствию реакции официальных лиц РПЦ на подобное решение, скатываясь в дешёвую демагогию о «стёртых из памяти 70 годах страданий РПЦ в СССР, правопреемницей которого выступает современная Россия».

А пассаж о том, что РПЦ вроде как обязана была поддержать претензии ПЦУ-СЦУ на дальнейшую работу в Крыму в обход законов российского государства, поскольку «обычно религиозные верования поддерживают друг друга против власти» отнесём за счёт злоупотребления украинскими юристами «палёным» алкоголем или просто низким уровнем квалификации.

Ох, что-то не слышно было протестов иерархов УПЦ КП, а затем и ПЦУ-СЦУ против войны в Донбассе и бандеровских репрессий в адрес украинской власти, а один только одобрительный упыриный хохот.

Активистка украинского культурного центра в Симферополе помогает ликвидировать последствия потопа.

Что дальше?

Киевские консультанты ПЦУ-СЦУ и шоблы папаши Климента очень надеются, что ещё раз сработает прошлогодний прецедент с обращением украинской стороны в апелляционный суд ЕСПЧ, в результате чего российские суды дважды – осенью и в конце декабря 2019 года приостанавливали исполнение приговора о выселении «крымской епархии» с занимаемых ею площадей в Симферополе и сноса самостроя в Евпатории. Это, дескать, было «конвульсивное решение».

На этот раз киевские юристы планируют накатать кляузу в Комитет ООН по правам человека и прочие «спортлото».

Вынуждены огорчить борцунов за крымское счастье папаши Климента с присными. Как прежде уже не будет.

А всё потому, что принятые в июле поправки в Конституцию России, отменяют примат международного права над внутренними российскими законами. За исключением случаев, когда решения международных судебных органов не противоречат Основному закону России.

То есть в 2019 году судебная система России проявила уважение к ЕСПЧ, решив дождаться судебного решения о правах киевских раскольников в Крыму. Теперь, после принятия поправок, российская власть уже не станет проявлять ненужный либерализм по отношению к кучке агентов иностранного влияния, работающих в российском Крыму в нарушение всех законов и правил.

Всем сочувствующим Клименту и «крымской епархии» ПЦУ-СЦУ следует за всё поблагодарить США, давно провозгласившие о верховенстве своих законов над международными, исказив до полного уродства систему юридических межгосударственных отношений. Россия этот факт наконец-то учла и привела собственные законы в соответствие со сложившимися политическими реалиями. А контора, пущай пишет дальше – бумага всё стерпит…