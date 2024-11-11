«Пара кулеметів на сто пістолетів!» – ВСУшник привёл «простой пример» борьбы с «дивизиями северокорейских фанатиков»

Вадим Москаленко.  
11.11.2024 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 310
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае разгрома «дивизии» северокорейцев, которая якобы прибыла в Курскую область, не будет никаких проблем прислать новую.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае разгрома «дивизии» северокорейцев, которая якобы прибыла в Курскую область, не будет никаких...

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Ведущий посетовал на «хилую реакцию» Запада в этом отношении.

«Они будут использовать этот корейский контингент, там дивизия приблизительно 12 тысяч, исключительно на территории Курской области. И на любые обвинения они скажут – извините, это территория РФ, что хотим, то и делаем, вы нам не можете запретить использовать здесь северокорейских, эфиопских солдат или там из Эритреи приедут специалисты.

Чем угрожает нам? Плюс дивизия. Да, эта дивизия обучена, эта дивизия фанатичная, но у неё нет боевого опыта, этого на сто процентов не даст ни один полигон. Но может так случится, что после того, как эта дивизия превратится в удобрение, придёт ещё одна дивизия», – выразил обеспокоенность Петров.

Он добавил, что ввиду этого необходимо наращивать собственные средства поражения.

«Простой пример – есть два человека с пистолетами, и на них бегут сто человек тоже с пистолетами. Вариантов немного. Но если у этих двух людей будет два пулемёта, а у тех пистолеты – тогда да, тогда мы повоюем», – мечтал ВСУшник.

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