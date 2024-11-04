Пара месяцев на подумать: херсонцы без российского паспорта останутся без пенсий – Боделан

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Жители Херсонской области со следующего года не смогут получать пенсию по украинским паспортам.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил экс-глава МЧС Одесской области, ныне вице-губернатор Херсонщины Владимир Боделан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас приведена часть нормативных документов в порядок касательно выплаты пенсии на территории Херсонской области. Это касается тех, кто с 1 января не получит российского гражданства – просто реально уже останутся без пенсии. Если все-таки считаешь себя гражданином Российской Федерации, если хочешь, чтобы государство тебе оказывало содействие, если имеешь право по возрасту получать пенсию, будь добр – вступи в российское гражданство, что достаточно упрощено на территории субъекта. А не сидеть с украинским паспортом в каком-то селе и чего-то ждать. То есть, хотят всех благ, как у российского гражданина, но при этом признать, как свою территорию не хотят – это уникальная ситуация», – подчеркнул он.

Вице-губернатор напомнил, что переходный период по переоформлению движимого и недвижимого имущества для новых регионов определен до 2026 года. Сейчас стоит задача повысить оклады, чтобы учитывать риски работы на новых территориях.

«На территории субъектов сейчас зарплата приводится к общероссийским. Есть определённые риски – большая часть уедет, не будет рисковать своей жизнью и параллельно работать на территориях при такой же зарплате, как в Крыму. Многие останутся, будут продолжать работать, потому что есть ещё ответственность, надежда вернуться в Херсон, пойти дальше. Получить статус ветерана или участника боевых действий – люди за это тоже идут работать. Статус государственного служащего тоже однозначно нужно поднимать, иначе желающих не будет. А те люди, которые сегодня получают зарплаты по 250 тысяч, особенно наши солдаты, когда война закончится, какое обеспечение у них будет? Захотят ли они вернуться в своё село, и что мы здесь с ними будем делать?», – поинтересовался Боделан.