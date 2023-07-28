Парад Черноморского флота будет, но не в Севастополе

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Уже второе лето подряд в Севастополе не будет морского парада кораблей по случаю Дня ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля и знаменовал собой пик туристического сезона. В Крыму торжества отменены по понятным причинам – в прошлом году прямо на праздник в штаб Черноморского флота врезался украинский дрон. Флагман – крейсер «Москва» погиб недалеко от Змеиного и до сих пор не отмщён. Черноморцы продолжают кровопролитные бои в СВО, есть потери.

Впрочем, праздничные мероприятия всё же решено провести, но за пределами Крыма – в местах базирования ЧФ в Новороссийске и Сирии.

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«В этом году мы изменили формат празднования ввиду участия сил и войск флота в специальной военной операции. Парады кораблей пройдут в Новороссийске и в пункте базирования кораблей средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус», – сообщил командующий адмирал Виктор Соколов.

Следует отметить, что теоретически Украина может попытаться сорвать праздник и в Новороссийске – как известно, ранее её дроны атаковали объекты возле Туапсе.

Буквально накануне ФСБ сообщила о разоблачении украинского агента, который собирался подорвать корабль Черноморского флота. Не исключено, что сорванная диверсия также планировалась под День ВМФ.