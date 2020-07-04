Парад Победы: Почему у Запада и либералов не получилось испортить торжества

04.07.2020, Москва, Максим Карпенко

«Западные партнёры» и их агенты влияния внутри России очень хотели, но так и не смогли испортить торжества в честь 75-летия Победы. Не сработали ни обвинения СССР «в ответственности за агрессию наряду с Германией», ни критика расходов на организацию парада на Красной площади. И даже злорадные прогнозы о том, что праздник в Москве приведет к вспышке коронавируса – не оправдались – наоборот, сводки говорят о снижении заболеваемости.

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Дала сбой и машина западной пропаганды. Репортажи с парада Победы там выходили в основном с негативной оценкой и были призваны подтвердить тезис о «русской угрозе». Но вот, например, многие читатели британской The Daily Mail, изучив снимки с Красной площади, напротив, не могли сдержать симпатии в комментариях к материалу газеты.

«Хотя бы одна страна гордится своим прошлым, – вместо того, чтобы стыдиться его и пытаться уничтожить», – отмечает житель Бирмингема.

«Отличные фото. Как приятно видеть нацию, которая уважает свое прошлое, в отличие от многих стран на Западе», – добавляют в Манчестере.

Историк Владимир Корнилов обращает внимание на еще один конфуз. «Только вчера Financial Times так радовалась тому, что в «новой холодной войне» Индия теперь однозначно выбрала сторону США в борьбе с Китаем. Ох, и расстроится автор, увидев кадры с Парада Победы, где подразделения Индии и Китая маршируют рядом», – язвительно комментирует эксперт.

Конечно, праздник 24 июня на Красной площади был устроен в первую очередь для ветеранов. Фронтовики с интересом наблюдали за прохождением современной техники.

«Новые конструкции более совершенные, более скоростные, более высотные, те параметры имеют, которых в наше время не было… Чувствую, конечно, прилив сил. Приятно, что приходит наша смена, молодежь нашей армии», – сказал 102-летний ветеран Великой Отечественной Александр Боднар в интервью Первому каналу.

Безопаасность здоровья пожилых фронтовиков в условиях пандемии стала одной из главных задач организаторов парада, и военные с ней успешно справились, рассказал «ПолитНавигатору» генерал ФСБ Александр Михайлов из движения «Сильная Россия».

«Учитывались все санитарные нормы. Допуск на парад был только для тех людей, что имели справку об отсутствии заболевания вирусом. Надо сказать, что не случайно мы перенесли праздник с 9-го мая на 24-е июня. Так удалось снизить угрозу распространения вируса и заболеваемость, в первую очередь среди ветеранов, которые там присутствовали», – сказал Михайлов.

Он призвал не обращать внимания на еще одну попытку либералов очернить торжества – делать акцент на отсутствии в Москве западных лидеров.

«Я считаю, что имидж России, прежде всего, должен быть для нас самих. А что о нас думает англосаксонский мир, нам должно быть глубоко плевать. Потому что по большому счету, мы знаем, что они никогда ничего хорошего о нас не думают… Мы проводим парад не для англо-саксонского мира, а, прежде всего, для самих себя. Поэтому обращать внимание на то, кто приехал, а кто не приехал – это дело десятое.

Я помню 50-летие Победы. Парад проводился на Поклонной горе, помню присутствие там большого количества руководителей иностранных государств, включая Билла Клинтона, президента США. Ну и что, поприветствовали они, что изменилось в наших отношениях между Россией и Германией, или США? Да ничего! Они как стояли на своих позициях, так и стоят. Поэтому нам нужно меньше думать об англосаксонском мире и больше думать о своих гражданах, ради которых мы и проводим все эти праздники», – рассуждает генерал.

Призывает забыть о критике либералов и член президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук.

«Критики находятся всегда и по любому поводу, чтобы зацепиться и покритиковать то, что сделано из благородных целей, но не делается в других странах, где отрицают ведущую роль Советского Союза в разгроме фашизма. Поэтому здесь мы относимся спокойно, видя нутро этих критиков. Сами они, очевидно, не могут организовать так, как народ бы хотел.

Что касается карантина, да, продержались март, апрель, май месяц, провели большую работу наши медики – низкий им поклон, и у нас такая ситуация, что мы по количеству смертей от коронавируса держим планку ниже, чем в других странах. Слава Богу, что вовремя и администрация президента, и премьер-министр, и Минздрав, и Минобороны сделали такое большое дело, которое позволило максимально нейтрализовать урон от этого коварного вируса.

То, что позволяют себе либералы – это очень некрасивые и грязные дела. Все, что было сделано по подготовке к Параду, по открытию храма в парке «Патриот», где был и министр обороны, и 22-го июня присутствовал наш Верховный главнокомандующий – все это сделано в благих целях, с добрым словом и низким поклоном перед теми, кто обеспечил победу и донес наше знамя до Рейхстага. Если говорить с точки зрения церковной, то это большой грех, что нас за это еще и критикуют.

Надо отдать должное и сказать спасибо от простого народа Верховному главнокомандующему, Министерству обороны, Генеральному штабу, что, несмотря на все особенности обстановки в мае-июне 2020-го года, запланированное мероприятие было хорошо подготовлено, проведено и, естественно, это повышает имидж России на международной арене.

Но не всем это нравится. Даже те, кто были нашими союзниками в борьбе с фашизмом, они с определенной завистью и некоторым игнорированием этого успеха обозначают свою позицию.

Но в целом, я думаю, что зарубежная аудитория с пониманием относится, что руководство России помнит эту знаменательную дату, этот большой вклад Советской Армии в победу над фашизмом, и правильно всё оценит. Простой народ в той же Польше и на Украине помнит и понимает, что сделал советский солдат, советский народ для того, чтобы разгромить фашизм и не дать существовать этому нацистскому режиму», – заявил Макарук.