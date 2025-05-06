Парад в Москве будут транслировать по всему миру – чтобы не пропустить бой с дронами ВСУ

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Внимание всего мира будет приковано к параду Победы в Москве, чтобы не пропустить возможную атаку Киева. Одновременно ВСУ могут попытаться осуществить диверсию в другом месте, пока службы будут заняты столицей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом эфире «Первого севастопольского» сказал политолог Алексей Чадаев.

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«Перенапрячь нашу службу, отвечающую за безопасность, и нанести удар в каком-то другом месте. Потому что нельзя одновременно уследить за всем. Поэтому здесь не просто какая-то риторика – это вполне осмысленная история: заставить нас вложиться в максимальный уровень безопасности именно в Москве и воспользоваться окном возможностей, чтобы сделать какую-нибудь гадость в другом месте. Будут ли последствия? Зеленский уже давно же в режиме «нечего терять», – сказал он.

Политолог Сергей Марков предостерегает: Зеленский утратил психическую адекватность.

«Об этом свидетельствует и скандал с Трампом в Белом доме – это явная глупость была. Теперь 9 мая. Такое впечатление, что он действительно тронулся на почве того, чтобы сделать какую-то гадость к 9 мая. Он сейчас Курскую область пробивает в трех местах, пытаясь хоть несколько километров взять, чтобы Путин не мог с гордостью заявить, что российская армия полностью зачистила Курскую область от оккупации. Они имеют какие-то ресурсы для нанесения удара. Хотя понятно, что российская система ПВО будет сосредоточена вокруг, всё будет стянуто в Москву и Подмосковье. Но Зеленский хочет напугать», – считает эксперт.