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Украине нужно понять, что никакого «парада победы» на Красной площади она не получит, и начать выстраивать понимание своего послевоенного будущего.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил нацист, боевик и экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мосийчука, представители киевского режима уже начали подготовку к смене общественного мнения от «неизбежной победы» к тому, что праздновать будет нечего.

«К сожалению, и я это понимаю, очень правильно, что никакого парада на Красной площади мы не добьемся, нашего. Это Буданов спускает уже пары – вы же помните, как завысили ожидания до потолка, а теперь Буданов пытается протрезвить, привести (в чувство). Мы для себя должны определиться – мы идем в НАТО или берут нас? Нам надо туда идти или нет, или как? Или какую систему модели безопасности мы выстраиваем? В Евросоюзе на каких условиях и как нас принимают? Если нас принимают сразу полноправным членом – ок. Если нас юзают, как сейчас, – с зерном и остальным, тогда мы должны понимать, какую модель мы выбираем для себя. И это должен быть внутриполитический диспут. Это не должно быть навешивание ярлыков с криками «ты – ватник, ты – нацик» со всех сторон», – запел соловьём Мосийчук.