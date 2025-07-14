Парада ВСУ в Москве не будет, даже весь Запад не сможет захватить Россию, – офицер ВСУ

Даже всех сил Украины и НАТО, включая США, не хватит для того, чтобы организовать масштабное вторжение в Россию.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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