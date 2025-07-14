Парада ВСУ в Москве не будет, даже весь Запад не сможет захватить Россию, – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
14.07.2025 12:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже всех сил Украины и НАТО, включая США, не хватит для того, чтобы организовать масштабное вторжение в Россию.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже всех сил Украины и НАТО, включая США, не хватит для того, чтобы организовать...

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«Если их кратно увеличить, даже, может быть, десятикратно, это ничего не поменяет, это точно так же не повлияет на поле боя, потому что масштаб нанесенного ущерба, масштабы экономик как Украины, так и России очень незначительный. Это не те ковровые бомбежки, которые были во время Второй мировой войны, которые стирали города вместе с промышленными центрами там и так далее, это все совершенно другого масштаба, поэтому на исход войны это не влияет просто никак. К сожалению, парадом победы в Москве эта война не закончится…

Дело в том, что завоевать Россию не получится ни нам, ни Штатам, ни всем вместе с Европой и так далее. Мы можем им набить по рукам, чтобы они как бы вели себя получше. Но захватить, поменять власть, навязать какую-то свою, ввести оккупационную администрацию в Россию – это нереально. Нет таких сил ни у США, ни у Европы, ни у нас», – заявил Бекренев.

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