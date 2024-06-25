Парадокс – кредиторы отберут у Украины украденные российские деньги, – Кущ

Украина рискует не увидеть деньги от украденных Западом российских денег, потому что их отберут международные кредиторы.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куща, кредиторы могут затребовать себе эти средства, если Украина не погасит долги.

«Недавно на саммите «Большой семерки» утверждена помощь Украине в размере 50 миллиардов долларов, которая будет идти за счет прибыли, получаемой от заблокированных российских активов. И уже по ряду информации Украина может получить от 3 до 5 миллиардов долларов в ближайший год за счет прибыли от этих активов. Кредиторы заявляют претензии на эти деньги. Если не будет проведена качественная реструктуризация, списание долга, то мы тогда по своим долгам будем отдавать те деньги, которые будут изыматься в виде прибыли от заблокированных российских активов. То есть, такая получается парадоксальная схема – заблокированные российские активы, прибыль от них перечисляется Украине, вроде бы, как бы должна использоваться здесь на восстановление разрушенных активов, но эти деньги будут идти не на восстановление экономики, а будут идти на выплату внешних долгов», – заявил Кущ.