Парадокс: На Западе сносят монументы советским солдатам, а в России невредимы мемориалы захватчиков

23.04.2021, Москва, Максим Карпенко

В мире наблюдается парадоксальная ситуация – на Западе сносят памятники солдатам Красной армии, освободившей Европу от фашизма. А в самой России невредимы мемориалы гитлеровцев и их пособников, открытые во времена правления либерального режима Бориса Ельцина.

Об этом на заседании Совета Федерации заявила сенатор Елена Афанасьева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаю внимание, что в то время, как иностранные государства сносят памятники нашим героям-победителям, которые действительно выиграли Вторую мировую войну и освободили людей от фашизма, в Российской Федерации есть памятники убийцам-захватчикам…

Нам предлагают вместе скорбеть, отдать воинскую честь, примириться и, наверное, в итоге цель этих памятников – заставить нас забыть. Хочу сказать, что эти памятники устанавливались в 1994-95 годах.

Но наша важная задача – напоминать не только нашей молодежи, но и молодежи иностранных государств, что тогда к нам приходили не завоевывать нас, а приходили нас именно убивать.

Мы, конечно, не за то, чтобы постоянно бить сегодняшних потомков тех фашистов и нацистов, которые издевались над людьми, которые просто уничтожали человечество. Но нам необходимо об этом напоминать постоянно, в том числе, открывая архивные документы», – сказала сенатор.

По ее словам, «кампания по пересмотру итогов Великой Отечественной, продолжает жить».

«Мы обратили внимание на состояние наших учебников по истории. Мы неоднократно этот вопрос поднимали и еще раз просим обратить внимание наших коллег особенно в части изучения истории Великой Отечественной войны. Нам попались в руки учебники наших оппонентов, политических, из других государств. Хочу сказать очень интересно, даже в фотографиях иностранные солдаты изображены счастливыми людьми, которые несут пайки, несут цветы в руках. И даже водружение знамени Победы над Рейхстагом, там нет советского солдата, там просто образ размытый, даже не поймешь, кто эту войну выиграл», – отметила Афанасьева.