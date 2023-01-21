Парадокс: Освободители Соледара юридически – незаконное вооруженное формирование

Владимир Гладков.  
21.01.2023 01:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Сражающие в Донбассе бойцы ЧВК, принимавшие непосредственное участие в освобождении Соледара, до сих пор по законодательству РФ являются незаконным вооруженным формированием и не имеют никаких прав.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сражающие в Донбассе бойцы ЧВК, принимавшие непосредственное участие в освобождении Соледара, до сих пор...

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«Вагнеровцы» должны обеспечиваться вооружением и боеприпасами. Но тут вопрос к Государственной Думе о создании правовой базы и легализации частных военных компаний.

В настоящее время «Вагнер», действуя на территории, которая является частью России, является незаконным вооруженным формированием, – с правовой точки зрения. Люди, которые совершают подвиг, борются за нашу страну, сражаются, они – незаконные вооружённые формирования.

Их, получивших ранение, нельзя эвакуировать с Донбасса в госпитали России, потому что они НВФ, их тут не принимают. Вооружённые силы РФ по закону не имеют права чем-либо их снабжать. А если снабжают, то это подпольно. Они не имеют никаких прав и законного обеспечения ранений.

Они должны иметь мощную правовую базу, у нас должны быть легализованы частные военные компании», – сказал Сивков.

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