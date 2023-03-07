Парадокс: Русская нефть нарасхват, а Минфин заявляет о дефиците доходов

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Россия сократила добровольно в марте добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это сокращение вызвано решением правительства реализовывать нефть только тем странам, которые не придерживаются введенного Западом в декабре прошлого года «потолка» цен на российскую нефть.

«Мы приняли свои собственные меры, никакого потолка не признаём и не признаем, работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим интересам», – сказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Хотя представитель США по энергетике Амос Хохштейн заявил сегодня, что российская нефть продавалась в первые месяцы года ниже «потолка», американское информагентство Bloomberg опровергает эти слова. По его данным, «черное золото» из России продавалось значительно дороже: в среднем, более $74/бар. А по трубопроводу в Китай и в тихоокеанских портах еще дороже – $81 и $82/бар.

При этом объемы экспорта росли. Индия в январе импортировала рекордные 1,4 млн баррелей, что на 9,2% выше по сравнению с показателем декабря. При этом Шри-Ланка обсуждает с российскими властями возможность прямых поставок нефти, а не через Индию, как было раньше.

Кроме того, ожидается рост спроса в Китае на 0,5-0,8 млн баррелей в сутки.

Таким образом, уход с мирового рынка 0,5 млн баррелей спровоцирует дефицит, а следовательно, рост цен. Отметим, что страны ОПЕК тоже снижают объемы добычи.

Несмотря на победные заявления Хохштейна, США судорожно пытаются повлиять на цены, выставив на продажу 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. В 2022 году Америка уже спустила 180 млн баррелей стратрезерва. Он опустился ниже 372 млн баррелей, что является самым низким показателем с 1983 года.

Значительную лепту в борьбу с Россией внесла, как обычно Эстония. Глава МИД этой страны Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель.

Однако все эти усилия повлиять на цены не дают результата: тот же Bloomberg предрекает, что в четвертом квартале 2023 года цена на нефть вырастет до $100 за баррель.

Стоит отметить, что Россия сокращает добычу с достаточно высоких исходных позиций. В 2022 году российские компании пробурили в 2022 году больше нефтяных скважин, чем за прошедшее десятилетие – более 28 000 км. Большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты предыдущего года. Добыча нефти в феврале 2023 года составила 11,05 млн баррелей в сутки, восстановившись до досанкционного уровня.

Эта нефть доставляется по миру в обход западных санкций «таинственным танкерным флотом», о котором тревожно сообщает CNN. Инсайдеры отрасли оценивают его размер примерно в 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров. Самое интересное, что 36 % морских перевозок российской нефти все еще осуществляется европейскими судовладельцами.

Парадоксально, но на фоне всей этой оптимистической информации Минфин России сообщает о падении нефтегазовых доходов на 46%. За два месяца 2023 года бюджет от нефтегазовой отрасли получил налогов на 946,7 млрд рублей против 1,766 трлн рублей годом ранее. Кроме того Минфин ожидает недополучение нефтегазовых доходов в марте на сумму 132,1 млрд рублей.

При этом российские чиновники опровергают данные американских журналистов о котировках российской нефти и утверждают, что средняя цена Urals в январе-феврале сложилась в размере $49,52 за баррель, снизившись в 1,8 раза.

Этот парадокс объясняется тем, что Минфин РФ при расчетах опирается на данные британского агентства Argus, которое вычисляет цену доставки российской нефти в балтийские и средиземноморские порты, куда она реально не доставляется после введенного ЕС эмбарго.

Из-за такой странной политики Минфина у нефтяных компаний есть возможность оставлять себе сверхприбыли и выводить их в оффшоры. Правительство РФ срочно меняет налоговое законодательство в нефтяной отрасли. С апреля дисконт Urals к Brent, подсчитываемый агентством Argus, будет ограничен для расчета НДПИ до 34 долларов. Предполагается, что меры принесут бюджету 600 млрд руб. Разрабатывать собственную систему подсчёта цены российской нефти Минфин не собирается.

«Вместо создания альтернативы, которая бы отражала реальность, они пошли по пути наименьшего для себя сопротивления. Считать среднюю цену надо по Роттердаму и Средиземноморью, где мы ничего больше не продаём, чтобы получить показатель меньше 50 долларов за баррель, а «дисконт» — более 30 долларов. По этим средним ценам надо считать налоги. Потом надо удивляться, что бюджет что-то недополучил. Все выглядит так: нам лениво и нам плевать, что будет с бюджетом в этом и в следующем годах», – возмущается эксперт по энергетике Александр Фролов в своем ТГ-канале.