Парадокс: Союзная Белоруссия не признаёт целостность России

02.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец призвал официальный Минск как можно быстрее признать российский статус полуострова.

Об этом он заявил во время телемоста Минск-Симферополь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Наша главная цель – чтобы Союзное государство было целым и признавало себя в своих же границах. Не может долго продолжаться парадоксальная ситуация, когда одна часть Союзного государства в лице Республики Беларусь не признает часть союзного государства в лице Республики Крым», – заявил Чегринец.

Он в очередной раз призвал возобновить прямое авиа и железнодорожное сообщение между Белоруссией и Крымом.

«Я очень хочу услышать ответ белорусской стороны по этому вопросу. Это поможет, прежде всего, экономическому и туристическому взаимодействию наших регионов. Наши регионы должны быть ближе», – сказал Чегринец.

В марте 2020 года Чегринец обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.

Год спустя этот же вопрос перед белорусскими властями поставил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

До 2014 года Крым ежегодно посещало около полумиллиона белорусов. Сейчас их учет затруднителен, поскольку они как граждане Союзного государства въезжают на полуостров без контроля.