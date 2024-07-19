Парадокс Столтенберга: чем больше говорить о войне, тем быстрее она закончится

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Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война на Украине затянется лет на десять — таким не слишком оптимистическим прогнозом поделился с аудиторией ВВС уходящий со своего поста генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Парадокс ситуации, по его мнению, заключается в том, что чем убедительнее западники и натовцы будут демонстрировать, что готовы к долгой войне, тем быстрее она может закончиться.

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«Но главное тут то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается», — рассуждает Столтенберг.

«А когда мы очень ясно даем понять, что мы тут надолго, что мы твердо намерены долго помогать Украине, тогда мы создаем условия для разрешения конфликта, при котором Украина одержит верх как суверенное независимое государство», — добавил главнатовец.

В интервью Би-би-си Столтенберг снова призвал европейские страны НАТО увеличить ассигнования на помощь Украине при условии большей предсказуемость и подотчетности этой помощи.

Столтенберг уверяет, что США не покинут НАТО даже при Трампе. По его мнению, сильный альянс — в интересах самих Штатов.

«Вне зависимости от того, что вы думаете об отношении США к НАТО, правильно будет самим больше вкладывать в нашу оборону. Во-первых, это увеличивает вероятность того, что США останутся нашим сильным союзником. Во-вторых, если случится что-то очень плохое, то Европе и Канаде не помешает иметь на этот случай более крепкую оборону», — утверждает генсек.

При этом Столтенберг признал, что раньше Трамп «абсолютно правильно и обоснованно» критиковал европейцев за то, что они мало тратят на свои армии и слишком полагаются на США.

В этом году, по оценке НАТО, уже 23 из 32 входящих в него стран выполнят и перевыполнят норматив расходов на оборону в 2% ВВП. Не обошлось в интерытю и саморекламы:

«НАТО — это самый успешный альянс в истории, потому что мы, несмотря на разногласия, всегда были готовы объединиться ради наших базовых ценностей и защищать друг друга. Я думаю, так будет и после выборов в США», — утверждает Йенс Столтенберг.