Парадокс: военные священники и операторы дронов не могут получить статус ветеранов СВО

Любовь Смирнова.  
16.03.2023 08:16
  (Мск) , Симферополь
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Война, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


Военные капелланы и операторы беспилотных летательных аппаратов выпали из перечня учетных специальностей Минобороны, а потому не смогут претендовать на статус ветерана СВО и полагающиеся льготы. Статус пребывания священнослужителей на передовой вызывает самые большие сложности, поскольку в уставе религиозные службы не предусмотрены.

Об этом на заседании заксобрания Севастополя рассказал сенатор Сергей Колбин, бывший командир севастопольского «Беркута», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные капелланы и операторы беспилотных летательных аппаратов выпали из перечня учетных специальностей Минобороны, а...

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«Работаем в данном направлении в тесном контакте с Синодальным отделом, с Министерством обороны и другими силовыми структурами. Мы называем между собой это «вопрос о капелланах», потому что статус нахождения священнослужителя сегодня на передовой фактически не решён. Те командиры, которые совестливые, всегда найдут место выполнения ритуальных услуг, всегда найдут место для сна, лишнюю тарелку борща, и считаю, что они поступают правильно», – сказал Колбин.

По его словам, вопрос новых специальностей должен быть узаконен. Тем более, что ряд священников, храмы которых находятся на территории воинских частей, имеют отношение к тому или иному воинскому формированию.

Политик затронул вопрос операторов БПЛА, важность которых в боевых действиях уже никто не поддает сомнению.

«Все мы прекрасно понимаем, что появление на поле боя беспилотников,  квадрокоптеров полностью изменило тактику и стратегию ведения боевых действий, поэтому создание новых военно-учётных специальностей сейчас назрело.

Уже создаются полуофициальные центры, где готовят операторов БПЛА, и данная военно-учётная специальность должна найти отражение в ряде законодательных документов, и в записи в военкомате. Поэтому работаем над этим, думаю, что результаты вы скоро услышите», – заверил Колбин.

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